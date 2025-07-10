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影／台南佃西重劃今審理 郭信良再傳證人訴求…合議庭評議後准了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、安南區佃西里長高進見涉以佃西重劃案廠商廖堅志提議買賣抵費地為由，索賄1300萬元被起訴，一審以郭、高分別判刑13年、9年，檢辯均上訴二審，郭信良及律師團今在鄉親到場內外旁聽下，郭信良激動的陳述上訴意旨，直呼遭原審判決「完全沒有道理」。

台南高分院合議庭原訂今天辯論終結，但律師團認所提傳喚市府都發、地政局及都委會委員會證人未獲採納，郭信良及律師團竭盡所能陳述意見，檢方多次以以程序不符表達異議。合議庭休庭15分鐘後，經評議後，決定8月14日、9月25日續行審理。

審判長表示，為保證被告對質詰問權，評議後，同意傳喚市府都發、地政局及都委會委員會等5名證人。

郭信良說，這案件是眾所矚目的案件，高等法院是最後一庭的實質審查案件，希望法官將應調查的證據、應傳的證人，能夠充分的呈現在審判長及法官面前，讓他們能夠做一公正和公平的判決，「這是我卑微的期待」。

郭信良也說，審判長及法官終於同意包括所有的證人在下一庭充分的陳述，這次的案件不是我說了算，也不是法官說了算，也不是證人說了算，是經全部整理後，法官徵詢整個案件流程，就事實、證據審理，再做適當的判決，這也是他所衷心的期待。

郭信良（中）及律師團今在鄉親到場內外旁聽下，郭信良激動的陳述上訴意旨，直呼遭原審判決「完全沒有道理」。記者邵心杰／攝影
郭信良（中）及律師團今在鄉親到場內外旁聽下，郭信良激動的陳述上訴意旨，直呼遭原審判決「完全沒有道理」。記者邵心杰／攝影
郭信良說，希望法官將應調查的證據、應傳的證人，能夠充分的呈現在審判長及法官面前，讓他們能夠做一公正和公平的判決。記者邵心杰／攝影
郭信良說，希望法官將應調查的證據、應傳的證人，能夠充分的呈現在審判長及法官面前，讓他們能夠做一公正和公平的判決。記者邵心杰／攝影

律師 證據 郭信良

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