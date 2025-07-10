獨／把警友站當提款機？台中所長詐8萬 涉6個貪汙罪遭起訴

時任台中市警局清水分局沙鹿分駐所林姓所長前後以修繕宿舍、派出所廁所，或是買幫同事買宵夜、開私車加油等理由向沙鹿警友站請款，就連出席農會總幹事女兒婚宴，對方明明沒收禮金，他也報帳請款，一共詐得8萬4385元，檢方依6個貪汙罪嫌起訴林。

由於林男事後調任台中第六分局，被爆出涉貪後被調離非主管職，再調交通大隊；台中市警局表示，將依法予以停職。

檢調查，林男2020年6月至2022年7月擔任清水分局沙鹿分駐所所長，他修繕自己於清水分局的職務宿舍時，要求廠商將請款單登打為「客戶：台中市大台中警察之友會」，並以水電修繕名義向沙鹿警友站辦核銷，詐得5萬6225元。

林2022年2月25日明知沒有找廠商修理沙鹿所廁所，卻憑空寫單據向警友站詐1萬5000元，同年3月6日他又以辦案買餐費等虛偽理由，向警友站詐得4400元。

同年3月12日，林受邀參加沙鹿區農會總幹事女兒婚宴，該場明明沒收禮金，林竟還以婚宴不實名義，向警友站請款6000元。

6月27日、30日，他分別開車載妻小慶生用餐、到台東遊玩，卻前後均已「補助偵辦刑案加油費用」名義，向警友站詐1298元、1462元。

檢方訊時，林否認貪汙，辯稱宿舍修繕是為當防疫宿舍，同事有需求都可使用，沙鹿所廁所有人反映堵塞才聯繫廠商，而參加婚禮人很多，之後不知發生什麼事，2次加油請領費用，都是先處理完公事才加油。

承辦警友站的警員證稱，警友站經費提供派出所公務支出、所內人員獎勵慰問，宿舍修繕費用應由清水分局支應，林沒跟他討論過而是直接拿明細請款，該宿舍沒給同事用，另派出所也沒維修廁所，另有同事曾問開私車刑事偵辦能否補助油資，林表示不能以警友費支出。