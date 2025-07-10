影／顏寬恒涉占國有地 今出庭稱無罪 高呼「我非常冤枉！」

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，一審被依貪汙、偽造文書罪判7年10月、6月；二審今開庭，顏堅稱無罪，高呼「我非常冤枉！」認為因家庭背景、社會印象遭抹黑；台中高分院二審今辯論終結，訂9月11日上午宣判。

台中高分院二審今傳顏寬恒、顏的妻子陳麗凌、林進福、顏的弟弟顏仁賢，及張姓女設計師等庭；其中，陳麗凌事先向合議庭請假但未獲准，今仍未到庭，陳的律師表示陳因學校事務出國，審判長表示因被告未到，由一造辯論。

台中地檢起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣，另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費。

台中地院一審依貪汙利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，判顏寬恒7年10月、6月，竊占判無罪；陳麗凌被訴偽造文書判無罪；另林進福依貪汙利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，判7年8月、6月，被訴竊占判無罪。張姓女設計師，依偽造文書罪判4月，顏的弟弟顏仁賢依竊占罪判6月。

台中高分院今上午9點10分開庭，因前後調查證據、辯論終結，歷經3個小時才開庭完畢。

顏寬恒最後表示意見時說，檢方、一審認定他貪汙，是以林進福究竟是否擔任實質助理，但他們已經提供很多證據證明林是實質助理，他也用台語說「到底還要怎樣證明？」認為已經極力呈現對他有利的證據，不曉得還有什麼方式。

顏寬恒庭後受訪表示，所有證據都已經呈現給合議庭，希望庭上可以就對被告有利的部分斟酌，ㄧ審判決的部分，他們上訴也提出相對的質疑，他相信9月11日二審宣判，希望司法可以還他清白。