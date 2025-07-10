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彭振聲「認罪供述」因妻子身亡動搖？檢辯月底詰問摩拳擦掌
台北地院審理京華城案程序冗長，法院今開庭，檢方主動表示將捨棄傳喚東森集團總裁王令麟、悟覺妙天法師黃明亮、台北市議員應曉薇男性友人王尊侃作證；威京集團主席沈慶京的律師認為仍有必要詰問王令麟，合議庭評議再決定。
此外，合議庭本來預計今天傳喚台北市前副市長彭振聲作證，不過，彭上周出庭之際，因妻子過世打亂排審計畫，現已改期7月24日全天進行對彭的交互詰問程序，法官並預告屆時庭審可能延至晚間。
據了解，彭振聲本月1日開庭時得知妻子在高雄市住處身亡，哭喊「我不想活了」、「我是被冤枉的，國家怎麼變成這樣？」，彭的反應表相製造出案情高潮，也反映出偵查中的認罪供述可能已產生動搖。
事實上，彭振聲是民眾黨前主席柯文哲的前台北市政副手，並是京華城容積案的都委會當然主席，於案情釐清上具關鍵性角色，彭的供證，可能影響合議庭對柯文哲涉犯圖利罪有罪或無罪認定，彭證言京華城容積案，檢，辯詰問不敢馬虎，已摩拳擦掌。
依檢察官偵查蒐證，檢方認為，柯文哲隨身碟內「工作簿」記載有王令麟捐政治獻金500萬元的資訊、悟覺妙天則捐款1000萬元予柯，聲請傳喚2人作證，藉以證明「工作簿」中有關沈慶京的「1500」阿拉伯數字即「行賄款」，不過，連同王尊侃在內，檢方聲明捨棄3人到庭接受詰問。
承審法官當庭詢問在庭當事人即柯文哲、辦前主任李文宗、沈慶京律履冰的意見，徐履冰仍表示希望聲請傳喚王令麟到庭作證，王令麟偵查中出庭作證，審判中是否仍再次出庭？法院將在評議後決定。
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