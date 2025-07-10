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總統大選下注賭柯文哲當選 新竹男賭輸還慘遭判刑

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

新竹湯男在2024總統大選時，透過LINE下注1萬元賭柯文哲勝選遭檢方起訴。新竹地院依違反總統副總統選舉罷免法，判湯男罰金1萬5千元，這也是該案繼組頭郭男、協助招賭的陳男與賭客楊女遭判刑後，第4位被判刑的共犯。

檢方調查，2024總統大選之際，郭男擔任上游組頭經營總統選舉賭盤，另交由陳男負責招攬賭客並居中傳遞訊息，兩人自2023年11月中旬起陸續招攬不特定對象簽賭總統選舉結果。

判決書指出，湯男2023年12月5日或6日間，透過LINE帳號傳送訊息給綽號「小豪」、通訊暱稱「歐北來」的郭姓男子下注總統選舉結果。當時賭盤內容為賴清德讓柯文哲150萬票，賠率1賠1.95。

湯男選擇下注1萬元賭柯文哲勝選，雖尚未實際交付賭金，但警方已掌握湯男傳訊下注之事實。除湯男外，另有楊女多次以類似方式下注賴清德勝選，總金額高達18萬元。警方於2024年1月3日與15日搜索陳、郭住所，並扣得手機與通訊紀錄，掌握整體賭盤下注過程。

法官認為，雖湯男未實際獲利、也無轉介他人下注，僅為單次簽賭行為，但以選舉結果為標的賭博，對於民主制度缺乏應有尊重，助長社會投機風氣。審酌湯男坦承犯行，態度尚稱良好，最終依違反總統副總統選舉罷免法「以電子通訊以選舉結果為標的之賭博財物罪」，判湯男罰金1萬5千元，得易服勞役5日。

新竹湯男在2024總統大選時，透過LINE下注1萬元賭柯文哲勝選遭檢方起訴。新竹地院依違反總統副總統選舉罷免法，判湯男罰金1萬5千元。示意圖／報系資料照
新竹湯男在2024總統大選時，透過LINE下注1萬元賭柯文哲勝選遭檢方起訴。新竹地院依違反總統副總統選舉罷免法，判湯男罰金1萬5千元。示意圖／報系資料照

柯文哲 賭盤

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