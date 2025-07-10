助理費案再開庭 顏寬恒堅持無罪、高喊：我非常冤枉

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅捲入竊占國有地、假買賣及詐領助理費案，一審被依貪汙、偽造文書罪判7年10月、6月；二審今開庭，顏堅稱無罪，並當庭高呼「我非常冤枉！」自己因家庭背景、社會印象遭抹黑，希望二審公平審判還他清白。

檢方起訴指出，顏寬恒沙鹿莊園竊占國有地1097.14平方公尺，2021年選舉遭告發，顏未脫手又以借款為名目以4515萬元賣給張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人林進福共謀，由張出面向顏購買豪宅為假買賣，另顏任立委期間以林進福為人頭詐領108萬元助理費。

台中地院ㄧ審依貪汙利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，判顏7年10月、6月，竊占判無罪；陳麗凌被訴偽造文書判無罪。

另林進福依貪汙利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，判7年8月、6月，被訴竊占判無罪。張姓女設計師，依偽造文書罪判4月，顏的弟弟顏仁賢依竊占罪判6月。

台中高分院二審今上午開庭，顏寬恒表示，一審就竊占部分判他無罪，是正確的判決，他全無竊占犯意、犯行，另一審就他房子假買賣、詐領助理費認定有罪，他說當時正值選舉期間遭噬血媒體攻擊，他決心要處理沙鹿莊園並賣掉，因林進福貸款困難才借錢給他，過程都是正常交易。

顏指出，他2018年國會助理有出缺決定聘用林進福，林也從事選民服務並非人頭助理，一審僅以林的妻子製作「顏董代收代付總表」，就認定林的錢流向他，但該表示林妻個人、主觀臆測所製，卻變成將他冠上貪汙罪的理由，自己完全不能接受。

顏寬恒還說，他擔任立委從事公職的初心就是服務選民，每天兢兢業業、如履薄冰，卻因為個人家庭背景、社會印象，就被媒體、司法抹黑，只求二審更夠公平審判，他也當庭高呼「我非常冤枉！」不能僅一個代收代付表，就將無比沈重的貪汙重罪強壓在他身上。

林進福說，他和顏寬恒認識近30年，原就常常協助顏選民服務，後來有機會擔任正是國會助理與有榮焉，平時服務也增加很多，但自己不習慣照相，曾受他服務的朋友聽聞他遭貪汙罪嫌起訴，都紛紛提供證據、表示願意作證，妻子做的「顏董代收代付總表」也是他被起訴後才知道。

公訴檢察官葉建成主張，ㄧ審就顏等涉犯竊占、顏的妻子涉假買賣偽造文書等判無罪，均無理由，該土地是顏寬恒及妻子陳麗凌實際使用，且自2013年起開始竊占，該屋甚至以建造價格一半出售，買賣過程倉促，交屋後原屋主甚至還住在裡面，質疑「天底下豈有這種交易？」