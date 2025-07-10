影／ㄅㄆㄇ猴園慘況曝！地主勾3集團偷倒垃圾 牟利逾2542萬

新竹縣羅姓地主長期勾結環保公司、工地與運輸業者，將北部營業廢棄物傾倒於寶山鄉知名的「ㄅㄆㄇ猴園」舊址，非法獲利逾2542餘萬元。新竹地檢署今偵結，將羅男等12人依廢棄物清理法罪嫌起訴。檢方另依違反水土保持法起訴羅男，並建請處2年6月徒刑、沒收不法所得及運輸工具。

新竹地檢署指出，該案由新竹地檢署國土專組檢察官翁旭輝指揮調查局新北市調查處、新北市環保局、新竹縣環保局及竹東警分局聯合偵辦。

檢方調查，羅男為寶山雞油凸段20筆山坡地的共有人與管理人，也是知名的「ㄅㄆㄇ猴園」舊址，現場總面積約7萬9042平方公尺（約2萬3910坪）。羅男在未申請水保計畫或取得清理廢棄物許可情況下，即勾結北部工地、環保等業者提供傾倒場地，僱請司機操作掩埋機具，堆置高度約10層樓廢棄物，嚴重破壞地貌，對山坡地穩定性與環境生態造成重大威脅。

檢方調查，3個非法傾倒集團中，以桃園蘆竹某工地集團規模最大，由李、鄭2人提供大量建築廢棄物，結合簡男調派公司車輛，再由劉男負責調度旗下余、郭、楊、張男等4位司機，3日內密集完成32趟運輸，將大量營業廢棄物運往羅男管理的寶山山坡地，羅男則從中收取每車9千元牟利。

新北某簡易分類場則由楊男、周男合作，楊男以每趟1萬5千元價格，請周姓司機運送3車廢棄物至寶山掩埋，羅男則收取每車9千元；台北市內湖區某環保公司負責人則以每車1萬1千元代價，請吳姓司機利用自有車輛載送公司廢棄物5車次至羅男土地傾倒，每趟由羅男收費3000元，並由羅男安排怪手回填整地。

檢方指出，3家工地、環保業者與羅男皆無合法清運資格。羅男對環境法令明知卻無視，並積極提供非法場地、安排機具，結合多名司機與中間人，進行跨區非法處理，手法隱密且持續超過1年，不僅嚴重破壞山坡地水土保持，也形同挑戰國家廢棄物監管制度。

檢方認為，羅男明知未領有廢棄物清除、處理許可文件，不得從事相關清理工作，仍藉由提供土地、安排機具掩埋，聯合他人大規模違法處理廢棄物，持續時間逾1年，非法獲利高達2542萬920元以上。

檢方強調，羅男行為不僅漠視環境保護之重要性，亦屬嚴重環境犯罪，建請法院對羅男依法科處有期徒刑2年6月，並宣告沒收犯罪所得2542餘萬元與相關運輸工具，以資懲儆。