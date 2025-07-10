陸製監控設備偽造台製品 中山大學、榮總採購都受害

國立中山大學公開招標「仁武校區監視系統建置」，合約明訂不能採購中國大陸製產品，謝姓男子的公司得標後，卻違約採用陸製「大華牌」監控系統，再偽造台灣廠商標籤通過驗收，謝男被依違反採購法判刑1年4月，得易科罰金，還要賠償中山大學24萬餘元。

中山大學開標「仁武校區監視系統建置」，彰化縣謝姓男子經營的科技公司以24萬餘元得標後，合約規定設備不得為中國大陸製。

但謝男卻先向不知情的台廠購買大陸製「大華牌」監控設備，再向友人商借標籤機，偽造並拓印某台製監視器的產品標籤，將陸製品偽造成台製品安裝，順利通過中山大學驗收。

謝男偽造一事被彰化檢調查獲，當時謝男坦承犯行，且不僅中山大學受害，高雄榮總和高榮台南分院也都被騙。

彰化地方法院審理後，依以詐術使開標發生不正確結果罪及行使偽造私文書罪，判謝男徒刑1年4月，得易科罰金，並沒收犯罪所得120萬，謝男的公司也被法院處罰24萬元。