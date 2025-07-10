國防部幼兒園虐童案…教保員膠帶封嘴、壓頭逼吃飯 法院審理不公開

國防部委託實踐大學經營的大直非營利幼兒園爆發虐童案，沈姓、鄭姓女教保員被控以膠帶黏貼幼兒的嘴、綁手，或將幼兒的臉壓在碗中吃飯，兩人依妨害幼童發育罪起訴，台北地方法院合議庭認為案件涉及兒少權益，均採不公開審理，民眾不得旁聽。

檢察官起訴指出，沈女、鄭女2023年9月5日至10月20日拿膠帶貼小孩的嘴、雙手，根據幼兒園的監視器畫面，她們2人曾對小孩怒吼，還在小孩吃飯時拍桌，甚至將小孩的頭壓在碗裡，有4名被害兒童出現嚴重身心不協調等症狀，包括焦慮不安、躲藏反應，甚至看到老師把膠帶放在面前就會害怕，也會半夜突然驚醒。

案發後，幼兒園將沈女、鄭女解雇、各罰鍰60萬元，並終身永不錄用；檢方偵結依妨害幼童發育、強制、傷害罪起訴2人。案件原先在法院審查庭為公開審理，沈女、鄭女均否認犯行，沈女稱自己管教過當，但沒有恐嚇或訓斥小孩，也否認將小孩的頭壓到碗裡、強餵吃飯及喝水，她是想要「教導」小孩。