雄檢前主任檢察官張志杰轉行當律師 「貪檢殺手」盼當兒少守護神

今年全台地檢署出現「出走潮」，高雄地檢署前主任檢察官張志杰未等8年任期滿，選擇在今年7月急流勇退；張志杰曾是高雄氣爆案承辦檢察官之一，還辦過貪檢井天博一案，是同僚口中的「貪檢殺手」，今轉任律師後，他也希望能以二寶爸身分投身兒少公益，持續實踐自己的司法正義。

張志杰司法官訓練所46期結業，歷任高雄地檢署婦幼、毒品、黑金、執行、環保、公訴等專組檢察官，2021年7月調升主任檢察官，先至屏東地檢署歷練，後調至橋頭、雄檢，在檢察界已有18年資歷。

2014年7月31日，高雄發生氣爆案，當時雄檢幾乎全署動員，張志杰身為專案小組一員，負責主辦公務員違失部分，經多次勘驗比對事證，認定高市府監工、初驗及驗收的公務員任由承包商未按圖施作箱涵，驗收也沒確實查看內有無管線，草率通過，一口氣起訴12人，讓違失公務員判決有罪確定。

雄檢前檢察官井天博與律師黃振銘勾結收賄，「貪檢」案子也分到張志杰手上，後來查出井、黃2人是利用分案程序漏洞的手法收賄，順利讓黃振銘律師判決有罪確定，也讓張被同僚、媒體封為「貪檢殺手」。

今年全台地檢署出現「出走潮」，任職主任4年的張志杰，選擇搭上這波出走潮，未等主任期滿就選擇轉任律師，7月1日起，加入前雄檢黑金主任高峯祈帶領的誠峰國際法律事務所。他不諱言，檢察官工作繁忙，是希望有更多時間陪伴孩子長大。

張志杰說，他與妻子都在檢察界任職，兩人都非高雄本地人，孩子還小，有時遇到專案，若沒有後援，夫妻很難同時兼顧工作與家庭，幾經思考後，才決定在今年離開熱愛的偵查工作，給自己爭取更多的時間陪伴孩子成長。