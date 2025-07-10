虛擬資產假上鏈詐銷藝術品 詐團主謀300萬元交保

ACE王牌交易所爆發22億垃圾幣詐騙洗錢案，台北地檢署溯源追查發現，帝德公司負責人曾定岳籌組「虛擬資產詐銷集團」，以藝術品、普洱茶作為虛擬貨幣上鏈發行等值資產，假借實體資產代幣化詐騙2000多萬元，警方8日拘提曾定岳共9人到案，9日將曾定岳移送地檢署，檢察官複訊後依詐欺、組織等罪命其300萬元交保、限制出境出海。

新北市刑大昨天同步約談ACE王牌交易所創辦人潘奕彰、超級女業務林若蕎，檢方訊後命潘奕彰30萬元、林若蕎20萬元交保。

目前受科技監控的潘奕彰，2018年成立「ACE王牌交易所」，宣稱是全台首家合法加密貨幣交易平台，卻與律師王晨桓、主謀林耿宏，以及「千蕎團隊」直銷專家林若蕎聯手，利用ACE交易所販售「魔券幣」等垃圾幣，檢方依組織等罪起訴潘奕彰，建請法院從重量刑。

檢警調查，曾定岳旗下的帝德公司涉主導虛擬資產詐銷集團，2019至2021年利用知名藝術家雕塑、畫作等藝術品及有增值潛力的普洱茶等物，透過「實體資產代幣化」詐騙投資人。

檢警追查，曾定岳與潘奕彰、林若喬等人通過區塊鏈技術，將藝術品轉換為虛擬貨幣，在區塊鏈上鏈發行和交易，再透過王牌交易所系統向投資人宣稱可獲利，讓人誤信商品上鏈後不會遭竄改，實際上並沒有此項藝術品，或虛增藝術品價值誆騙投資人。