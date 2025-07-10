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自創MEKA幣及遊戲幣 區塊鏈協會創辦人涉詐起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台灣區塊鏈協會創辦人劉庭瑋涉鑄造、發行虛擬貨幣ＭＥＫＡ幣及遊戲幣，並與富富得正工作室負責人陳承洋聯手向被害人佯稱未來會增值百倍，詐取六十六顆以太幣，市價約五百萬餘元台幣。台北地檢署昨依銀行法起訴二人。

檢方調查，卅歲劉庭瑋二○二○年創辦台灣區塊鏈協會，也是區塊鏈顧問公司巴克夏夫科技負責人，劉和富富得正工作室負責人廿九歲陳承洋，明知劉所鑄造、發行的ＭＥＫＡ幣沒有與法籍ＭＥＫＡ公司合作發行鋼彈ＮＴＦ，且不會因法籍ＭＥＫＡ公司將推出的線上遊戲而增值，卻以此誆騙ＭＥＫＡ幣未來增值一百倍以上，詐騙投資人用以太幣購買ＭＥＫＡ幣。

檢方統計，六名投資人二○二一至二○二二年間陸續投資六十六餘顆以太幣購買三虛擬幣，二人得手後以太幣除支付員工績效獎金、遊戲維護成本，其餘轉入劉的虛擬錢包後轉到境外交易所換成泰達幣，再轉入劉妻虛擬錢包，部分兌換成新台幣。

區塊鏈 線上遊戲 虛擬貨幣 詐騙

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