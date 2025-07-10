涉貪、洩密 刑事局第八大隊大隊長送辦

刑事警察局偵查第八大隊大隊長徐宏杰，遭控涉嫌貪汙、洩密，士林地檢署昨指揮台南市調查處、警政署政風室、刑事局督訓科索約談，帶回徐和另一名被告，昨深夜移送士林地檢署偵辦。

偵查第八大隊就是刑事局南部打擊犯罪中心，徐宏杰是三線一星大隊長，接任甫半年；據了解，徐遭人檢舉報接任偵八大隊長前，擔任偵三大隊副大隊長時涉嫌收賄貪汙，並且洩密。

士林地檢署獲報指揮調查局台南市調處偵辦，昨會同警政署政風室、刑事局督訓科，約談徐及其一名民間友人，並帶往調查局北部機動站偵詢，另同步搜索徐位於高雄的住處及偵八大隊大隊長辦公處，昨天深夜將二人移送士檢複訊。

徐宏杰是警察大學六十八期畢業，長期在刑事局偵八大隊服務，熟悉南部地區黑幫生態，具有緝毒專業；早年在高雄三民一警分局當偵查隊長，後受長官提拔，升保安警察第三總隊刑警大隊長，負責截毒於關口，再調嘉義縣刑警大隊長。

前年二月，徐調刑事局專責緝毒的偵三大隊任副大隊長，兼任毒品查緝中心執行秘書，處理全國毒品業務，去年一月火速升八大隊長，快速升遷返回南部，還成為刑事局最年輕的大隊長，當時就曾引發議論。

刑事局表示，對於員警違法違紀行為，將秉持不護短的態度查辦，如有違法，嚴懲不貸。