和美鎮長任內涉貪 阮厚爵判重刑、沒收賄款

和美鎮前鎮長阮厚爵因祭祀公業土地案，彰化地方法院依貪汙治罪條例、違反稅捐稽徵法等罪重判阮厚爵9年8月。本報資料照片 彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵指示公所人員核發祭祀公業派下全員證明書時，收受委辦代書賄款，讓祭祀公業土地得以近兩億元賣給建商，被彰化地方法院依貪汙治罪條例、違反稅捐稽徵法等罪重判9年8月，並沒收賄款1208萬元，褫奪公權6年。阮厚爵未接電話，家人表示他應該會上訴。

和美鎮「謝姓祭祀公業設立登記及核發派下全員」謝男等8人，自2005年向和美鎮公所申請核發派下全員證明書，因發生派下權之爭，經法院判決確定認謝姓宗親等36人之派下權不存在，謝等8人2011年再提出申請核發派下全員證明書，仍因未符法律規定，受阻10餘年。

謝男等人2018年再委託賴、陳二名代書申辦，賴、陳為求解套，從2018到2020年間多次前往和美鎮公所及阮厚爵服務處，與阮厚爵（已改名阮升立）協議，由二人從可獲報酬中提撥3成給阮厚爵，做為協助違法通過祭祀公業申請案的對價。

公所陳姓承辦人和黃姓課長在鎮長極力催促下，未經公告30日程序，致祭祀公業謝姓其他派下員無從異議，2020年6月15日二層決行核發相關證明，使申請案因法律規定受阻15年後，申請後，短短10日內即獲核發，2020年9月以總價金1億9912萬元代價，將土地賣給建商，並依約定分配比例分給8名派下員。

阮厚爵為隱匿賄款流向，指示賴男先將363萬元匯入阮的司機姚男帳戶，另64萬元現金及面額781萬2千元支票交由姚男轉交阮。彰檢去年將阮厚爵等6人起訴，去年11月底，原被羈押的阮獲法院600萬元交保。

彰化地方法院審結，除阮厚爵重判9年8月外，賴姓代書依一般洗錢罪等罪判刑2年、併科罰金25萬元；陳姓代書依交付賄賂罪判刑1年；姚男判刑1年8月、緩刑4年、併科罰金10萬元；陳姓承辦人和黃姓課長無罪。

阮在審理期間辯稱，賴姓代書給他的款項是因他協助派下員達到法定人數，他身為鎮長只是協助陳情案件，未干預施壓公所承辦的行政作業，賴男事後要他協助找土地買家，才會給報酬，那並不是賄款。