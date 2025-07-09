不滿前男友無縫接軌新女友 她破壞新歡貼身衣物刪遊戲兵力

賴姓女子不滿江姓前男友和她分手2個月後，就與黃女交往，涉嫌侵入江男住處，拿剪刀剪破黃女的貼身衣物，並登入與江男共有的遊戲角色，刪除1000萬名「士兵」，還在遊戲聊天室公布黃女個資，暗指她私德不佳。檢方偵查後認定犯行，今依毀損、公然侮辱和違反個資法等罪嫌起訴。

檢方起訴指出，31歲賴女和江男2013年5月間分手後，不滿江男很快就和黃姓女子交往，2013年7月間在江男的住處，涉嫌偷走江男的汽車鑰匙，並在屋內破壞黃女的吹風機電線，導致無法再使用。

2013年8月2日，賴女又涉嫌在未經江男同意下，擅自進入江的住宅，並拿起剪刀，剪破黃女的內褲、睡衣及上衣等物品，無法再穿著使用。

又過了1個月，賴女上網至手機遊戲「末日喧囂」，登入她與江男共有的遊戲帳號遊戲角色，涉嫌未經江男同意，刪除這個角色在遊戲中擁有的1000萬名「T12士兵」，損害江男的權益。

賴女還在「末日喧囂」遊戲公開的聊天頻道，涉嫌張貼「我來跟大家說一個故事，有一個醜八怪……，為了被愛用錢買了人心」、 「別人要的只是他的錢，自己長得什麼樣子，哈，可能沒照過鏡子，並指故事的女主角是黃女，還公開黃女的戶籍地址和身分證字號、生日，暗指黃女以金錢買愛情等私德不佳，無關公益的文字，貶損黃女名譽。