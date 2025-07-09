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曾罹強迫症自認「緩解」...仍沒法考軍職提告 國防部「逆轉勝」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

施姓男子欲參加國軍志願役專業預備軍官預備士官班考選，因有考選簡章所定「曾因精神官能症……經診斷確診者」情況無法報名。施認為自己的強迫症已經完全緩解、治癒，簡章規定違反憲法平等、應考試服公職權，行政院訴願決定也被駁回，改提行政訴訟。台北高等行政法院判原處分違法，但最高行政法院今改判國防部勝訴。

施姓男子2021年欲報名志願役專業預備軍官預備士官班，國軍台中總醫院中清分院認為他曾有精神方面的疾病，判定體位不合格，施無法報名。

施主張簡章為行政規則，不符合「授權明確性」要求，體位限制涉及身心障礙認定，國防部也未適用身心障礙者權利公約施行法、身心障礙者權利公約、身心障礙者權益保障法等規定，違反法律保留原則、法律優位原則。

他主張自己在2021年時已無強迫症症狀，體位限制侵害他的參政權，且簡章體格區分表第16項次採取曾經確診精神官能症即「一生不能應考」的嚴格限制，即使痊癒或完全緩解仍受限制，採取差別待遇又無合理充分理由，他認為嚴重違反平等原則，且是對已痊癒的身心障礙者為制度性歧視、汙名化，傷害身心障礙者群體。

施也主張自達緩解的強迫症患者復發機率極低，與是否影響軍人職務不具必然性，原處分未考量他的個體差異性，僅用法規命令劃一標準加以判斷，是個案裁量怠惰，因此提行政訴訟確認原處分為違法。

國防部則指司法院釋字第715號解釋已指簡章屬法規命令，這是依兵役法第11條第1項授權訂定，符合法律保留原則，且施未曾辦理身心障礙鑑定，不符合身心障礙證明的資格；另精神疾病診斷與身心障礙為不同制度且有不同認定標準，因此不適用身心障礙者權益保護法。而軍人必須操持武器彈藥及軍用設備，部隊又是高壓環境，精神疾病從醫學角度無法完全「治癒」，頂多有效「控制」，無法排除復發可能性。

國防部也指施姓男子應屬強迫症重症病患，為報考貿然停止就醫及用藥，但他2021年5月11日至國軍中清分院體檢，經分院載明依他的病歷資料，自2019年6月12日至2021年3月30日陸續門診就診，診斷強迫症而核判不合格，不允許他參加考選有必要性也合理，原處分並無違誤。

台北高等行政法院則認為簡章僅以曾有精神官能症病史，不問現況是否病情穩定或有無功能減損，違反平等原則、比例原則，且相較於對待其他疾病，有過度非議精神疾病史之嫌，施請求確認原處分違法有理。

國防部上訴，最高行政法院今逆轉廢棄北高行判決，且駁回施一審之訴，訴訟費用均由施負擔。

施姓男子欲參加國軍志願役專業預備軍官預備士官班考選，但因他有考選簡章所定「曾因精神官能症……經診斷確診者」情況，無法報名。施提行政訴訟請求確認原處分違法，台北高等行政法院判他勝訴，但最高行政法院今廢棄北高行判決，施吞拜。示意圖／聯合報系資料照片
施姓男子欲參加國軍志願役專業預備軍官預備士官班考選，但因他有考選簡章所定「曾因精神官能症……經診斷確診者」情況，無法報名。施提行政訴訟請求確認原處分違法，台北高等行政法院判他勝訴，但最高行政法院今廢棄北高行判決，施吞拜。示意圖／聯合報系資料照片

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