聽新聞
0:00 / 0:00
「小王」為心儀人妻出氣…開車狠撞她老公 涉殺人未遂判4年8月
桃園市李姓男子去年4月間與越南籍武姓人妻交往，晚間他開車送武女返回住處時，看到武女郭姓丈夫與郭的堂弟站在路旁，心生不滿想替人妻出氣，加速衝撞郭男2人致重傷，桃園地檢署日前依涉犯殺人未遂罪起訴，桃園地院今判處有期徒刑4年8月。
檢方調查，35歲李男與武女交往過程中，多次聽到武女抱怨郭男對她不好，去年4月14日晚間李男駕車送武女返回大園區西濱路住處，抵達時看見郭男及其堂弟站在路旁，竟不顧武女制止憤而駕車高速衝撞2人，隨即逃逸。
郭男遭撞後受創傷性腦出血等傷害，緊急送醫搶救保住一命，但仍造成左側眼睛視力受損、無光感與左腳麻木無力，生活無法自理；郭男的堂弟則及時閃開，僅左手臂挫傷無大礙。
檢方考量李男平時與郭男及其堂弟並不熟識，卻執意殘忍開車衝撞2人，依殺人未遂起訴李男，並請求法官分別求刑10年與5年，以示懲戒。
桃園地院今判決，指出被告否認有殺人犯意，辯稱是心慌碰撞被害人；但依證人證詞、被告駕駛車輛的行車紀錄器錄影、車輛受損照片及被告於案發後與他人談話內容，認定被告具有殺人之不確定故意。
法官審酌，被告犯罪情節、否認有殺人犯意、迄今未賠償告訴人等所受損害，兼衡被告智識程度，家庭經濟狀況，及告訴代理人於審理時所陳述的量刑意見等，最終依犯殺人未遂罪處有期徒刑4年8月。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言