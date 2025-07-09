「小王」為心儀人妻出氣…開車狠撞她老公 涉殺人未遂判4年8月

桃園市李姓男子去年4月間與越南籍武姓人妻交往，晚間他開車送武女返回住處時，看到武女郭姓丈夫與郭的堂弟站在路旁，心生不滿想替人妻出氣，加速衝撞郭男2人致重傷，桃園地檢署日前依涉犯殺人未遂罪起訴，桃園地院今判處有期徒刑4年8月。

檢方調查，35歲李男與武女交往過程中，多次聽到武女抱怨郭男對她不好，去年4月14日晚間李男駕車送武女返回大園區西濱路住處，抵達時看見郭男及其堂弟站在路旁，竟不顧武女制止憤而駕車高速衝撞2人，隨即逃逸。

郭男遭撞後受創傷性腦出血等傷害，緊急送醫搶救保住一命，但仍造成左側眼睛視力受損、無光感與左腳麻木無力，生活無法自理；郭男的堂弟則及時閃開，僅左手臂挫傷無大礙。

檢方考量李男平時與郭男及其堂弟並不熟識，卻執意殘忍開車衝撞2人，依殺人未遂起訴李男，並請求法官分別求刑10年與5年，以示懲戒。

桃園地院今判決，指出被告否認有殺人犯意，辯稱是心慌碰撞被害人；但依證人證詞、被告駕駛車輛的行車紀錄器錄影、車輛受損照片及被告於案發後與他人談話內容，認定被告具有殺人之不確定故意。