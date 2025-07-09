快訊

震撼！國泰世華總經理李偉正 將轉調集團內其他職務

遭毆身亡...新北警查毒驚見男屍 少年坦承「4人動手」：不知對方已死

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

聽新聞
0:00 / 0:00

「小王」為心儀人妻出氣…開車狠撞她老公 涉殺人未遂判4年8月

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市李姓男子去年4月間與越南籍武姓人妻交往，晚間他開車送武女返回住處時，看到武女郭姓丈夫與郭的堂弟站在路旁，心生不滿想替人妻出氣，加速衝撞郭男2人致重傷，桃園地檢署日前依涉犯殺人未遂罪起訴，桃園地院今判處有期徒刑4年8月。

檢方調查，35歲李男與武女交往過程中，多次聽到武女抱怨郭男對她不好，去年4月14日晚間李男駕車送武女返回大園區西濱路住處，抵達時看見郭男及其堂弟站在路旁，竟不顧武女制止憤而駕車高速衝撞2人，隨即逃逸。

郭男遭撞後受創傷性腦出血等傷害，緊急送醫搶救保住一命，但仍造成左側眼睛視力受損、無光感與左腳麻木無力，生活無法自理；郭男的堂弟則及時閃開，僅左手臂挫傷無大礙。

檢方考量李男平時與郭男及其堂弟並不熟識，卻執意殘忍開車衝撞2人，依殺人未遂起訴李男，並請求法官分別求刑10年與5年，以示懲戒。

桃園地院今判決，指出被告否認有殺人犯意，辯稱是心慌碰撞被害人；但依證人證詞、被告駕駛車輛的行車紀錄器錄影、車輛受損照片及被告於案發後與他人談話內容，認定被告具有殺人之不確定故意。

法官審酌，被告犯罪情節、否認有殺人犯意、迄今未賠償告訴人等所受損害，兼衡被告智識程度，家庭經濟狀況，及告訴代理人於審理時所陳述的量刑意見等，最終依犯殺人未遂罪處有期徒刑4年8月。可上訴。

桃園市李男去年載著心儀的越南籍武姓人妻返家，看到武女郭姓丈夫及其堂弟站在路旁，憤而加速衝撞郭男2人致重傷，桃園地院今依涉犯殺人未遂罪處有期徒刑4年8月。聯合報系資料照
桃園市李男去年載著心儀的越南籍武姓人妻返家，看到武女郭姓丈夫及其堂弟站在路旁，憤而加速衝撞郭男2人致重傷，桃園地院今依涉犯殺人未遂罪處有期徒刑4年8月。聯合報系資料照

丈夫 創傷 桃園地檢署 桃園地院 殺人未遂 越南

延伸閱讀

巴哈看片終於成真！7月紳士「僧侶番」《人妻的嘴唇》無修正版掀熱議

偷吃沒擦乾淨？人妻出軌猛男狂傳訊 荒淫情話曝光全成鐵證

獨／台中人妻拿剪刀戳傷嫩夫耳 他濺血選擇原諒不提告

船買貴討不回差價！漁獲盤商怒轟水產行員工3槍 殺人未遂重罪收押

相關新聞

影／因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

前主播薛楷莉因「削凱子事件」淡出螢光幕，赴美國擔任護理師，但邱姓前男友指控她以「找幫派人士處理債務」為由詐騙420萬元，...

好奇改造槍彈...他竟朝廠房、小貨車「試射」 法官一原因判5年半

方姓男子去年7月間好奇自網路上購得模擬槍及空包彈，在台南安定住處改裝及放入火藥，今年1月15日下午5時持槍對田野間廠房及...

刑事局大隊長涉貪被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

刑事局偵查第八大隊大隊長徐宏杰今傳出遭檢調搜索約談，據悉全案是由士林地檢署指揮調查局人員偵辦，檢調今依貪汙治罪條例等罪嫌...

曾罹強迫症自認「緩解」...仍沒法考軍職提告 國防部「逆轉勝」

施姓男子欲參加國軍志願役專業預備軍官預備士官班考選，因有考選簡章所定「曾因精神官能症……經診斷確診者」情況無法報名。施認...

「小王」為心儀人妻出氣…開車狠撞她老公 涉殺人未遂判4年8月

桃園市李姓男子去年4月間與越南籍武姓人妻交往，晚間他開車送武女返回住處時，看到武女郭姓丈夫與郭的堂弟站在路旁，心生不滿想...

指高虹安「偷吃人夫」 徐嶔煌未查證...法院判賠10萬

名嘴徐嶔煌3年前九合一縣市長選舉時，在民視節目「辣新聞152」公然指稱遭停職的新竹市長高虹安任職鴻海集團期間，與男友李忠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。