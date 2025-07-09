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指高虹安「偷吃人夫」 徐嶔煌未查證...法院判賠10萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

名嘴徐嶔煌3年前九合一縣市長選舉時，在民視節目「辣新聞152」公然指稱遭停職的新竹市長高虹安任職鴻海集團期間，與男友李忠庭交往時，李仍是有婦之夫。高虹安認為徐嶔煌所言嚴重侵害名譽權而提告求償，一審判徐應賠償10萬元，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，全案確定。

高虹安主張，徐嶔煌2022年11月2日在政論節目以手持字板載明「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」，指高虹安和李忠庭交往時，李為有婦之夫，惡意編造自己是第三者，破壞對方婚姻等負面形象，再透過節目播放及網路散布，貶抑她個人社會評價，侵害名譽權甚鉅，提告求償160萬元，並將判決主文刊登在徐個人臉書1日。

徐嶔煌抗辯，他當時發言重點在於高虹安是否貪汙助理費的社會重大議題，字板有關於有婦之夫的內容並非言論重點，且字板內容是出於媒體報導，自己已盡查證義務。高當時是不分區立委，同時參選新竹市長，自己身為新聞評論者，追蹤高女、李兩人間關係，以釐清助理費爭議，並檢視高虹安的言行，事涉公共利益。

一審認為，字板內容不僅是媒體相關報導，而是徐嶔煌加入自己獲悉資訊或個人主觀推斷後，公開以「事實陳述」方式揭示在節目中，並非以「意見表述」方式呈現，徐嶔煌言論與事實不符，又未經合理查證，判決徐應賠償高虹安10萬元。

徐嶔煌上訴，高院指出，字板內容與事實不符，且事涉公眾人物私人生活領域事務，徐嶔煌應盡查證義務，徐發言前雖有參考媒體報導，並向媒體人邱明玉查證鴻海集團創辦人郭台銘曾反對高虹安、李忠庭交往一事，仍無法證明邱女有告知徐有關李忠庭婚姻關係。

高院認為，高虹安為政治公眾人物，是否與他人發生婚外情，雖屬可受公評之事，但徐嶔煌為資深新聞評論人，所提出的字板內容既與事實不符，也未提出其他查證來源，就任意指述高虹安有與他人發生婚外情，導致高虹安品德、言行受到公眾質疑，足認徐嶔煌確實未善盡合理查證義務，一審判徐應賠償10萬元，判決並無違誤，駁回上訴，全案確定。

遭停職的新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
遭停職的新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

李忠庭 高虹安

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