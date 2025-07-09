越籍女車拋錨求援...桃園狼警竟「貼臉性騷」要錢、搶手機遭判刑

桃園一名湯姓警員去年1月間深夜遇到一名越籍女子機車故障求援，見機車置物箱內有7、8萬元現金竟要求分款，還搶奪女子手機貼著臉頰問「可以親妳一個嗎？」讓女子驚恐逃跑報警。桃園地檢署依搶奪罪嫌起訴湯男，認為其身為警職卻對女子性騷，桃園地院今判處有期徒刑8月。

檢方調查，50多歲湯姓男子當時任職於龍潭分局勤務指揮中心，平日並無負責巡邏及外勤等業務，其與越南籍被害女子素不相識。湯男去年1月16日晚間11時許非值勤時間，身穿便服步行經過龍潭區中興路392巷，遇到女子徒步牽著拋錨機車向他求助，湯男便指示女子將機車牽至附近工廠前空地。

湯男要求女子開啟機車坐墊下方置物箱， 隨即發現裡面放有新台幣7、8萬元，眼見附近工廠深夜無人，要求她將手機關機，並表示分一半的現金給自己，兩度伸手阻擋關上置物箱，女子心生恐懼，趕緊將現金全數收入隨身包包內，並打電話求助。

湯男見女子打電話，搶奪其手中的手機，女子眼見四下無人、機車損壞又被陌生人搶奪手機，相當害怕欲搶回手機，未料湯男不僅無意願歸還，反將臉部貼近女子臉部問「可以親妳一個嗎？」更造成女子極度恐懼，立刻閃躲並徒步逃離現場，而湯男見女子離開，便持女子手機徒步離去。

案經越籍女子報警，警方循線查獲湯男到案，赫然發現是「自家人」依法送辦，湯男於去年10月主動離職，桃園地檢署依搶奪罪嫌將其起訴，又以其身為警職人員，曾因違反性騷擾防治法起訴，仍一再知法犯法，犯後仍飾詞狡辯並無悔意，建請法院從重量刑。