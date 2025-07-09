影／因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

前主播薛楷莉因「削凱子事件」淡出螢光幕，赴美國擔任護理師，但邱姓前男友指控她以「找幫派人士處理債務」為由詐騙420萬元，檢方依詐欺取財罪嫌起訴，台北地方法院今開庭，薛楷莉否認犯罪，供稱是被邱設計陷害的。

薛楷莉供稱她沒有詐騙，也沒有經手這些錢，她是回來台灣和邱住在一起，邱才告知她自己與他人有財務糾紛，且不只一件，邱還有與秀傳醫院的官司。

她說，她不知道邱於2022年5月提領420萬元，並指控邱對她家暴，「我是在逃離他家的當天早上，邱才跟我說這件事」，並說當天她拿的袋子裡就是裝這筆錢。

薛楷莉指出，邱在2022年2月25日給她一個袋子，並說會有人帶她去一個地方，請她把袋子交給對方，「還叫我不要問、不要擔心，他不會害我」，之後邱就帶她去匯豐銀行，沒多久警察也到了，邱也跟她說，警察會帶她去一個地方，對方會認出她是誰，「我就想可能因為我是公眾人物」。

薛楷莉指出，她不知道要去電視台，而警察就在民權東路六段停車，她下車看到紅磚人行道沒有人在等，且當天很冷，她便進入電視台大廳避風，而邱跟她說，等30分鐘後沒有人接應就回來，她也等了半小時沒看到人，之後就回家也將東西還給邱。

她澄清，邱給她的是雙肩牛仔背包，口袋是粉紅色的，並非邱主張的手提袋，她沒有看裡面的東西，因為邱不准她問也不准她看，但她拿起來重量很輕，以為是什麼文件。

檢察官聲請函詢護鈔的警員姓名及資料，並聲請傳喚警員、邱為證人；薛楷莉委任律師也聲請傳喚邱作證，並函詢電視台調閱大廳對內監視器畫面，及函詢派出所調閱完整護鈔過程的秘錄器影像，並聲請拷貝邱、薛女對話光碟。

告訴代理人、邱的律師指出，薛楷莉有外國護照，請法院審酌有限制出境的必要性，並澄清邱沒有家暴薛女；另邱有無財務糾紛與本案無關，若沒有提領鈔票的事實，警方為何要護鈔，且警察不可能隨便把人丟在路邊。

薛楷莉補充，她目前在美國擔任護理師，且是一名單親媽媽，小孩在美國且未成年，她一個禮拜要工作5天，一天12個小時，她這次是臨時回國，但她願意來面對、釐清自己的清白，「我不會逃避，要逃避也不會選在暑假機票最貴的時候回來」。

薛楷莉說，她今天就要回美國，她目前也接了第二份工作，9月22日過試用期後才能向主管排假，再回台開庭，法官庭末諭知10月1日再開庭行審理程序。

薛楷莉2002年被控1小時刷日本富商德原榮玉信用卡買超過百萬名表，還拿現金10萬日圓，被認為敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛女因此離開主播台，後轉職為美國加護病房護理師。

邱提告指控薛楷莉佯稱電視台的賴姓主管有認識幫派人士，可透過賴請求幫派人士處理財務糾紛，但須支付420萬元處理費及介紹費，邱2022年2月25日從銀行提領420萬元現金，帶回台北市大安區住處交給薛楷莉，並和薛女一同拿著錢回到銀行，由員警護鈔到電視台。