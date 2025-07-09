快訊

真的會爆！漢光演習淡水河阻絕設施 軍方規畫爆破演練

因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

獨／藍營放行！特別條例補助台電千億 加普發現金周五拚三讀

聽新聞
0:00 / 0:00

影／因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

主播薛楷莉因「削凱子事件」淡出螢光幕，赴美國擔任護理師，但邱姓前男友指控她以「找幫派人士處理債務」為由詐騙420萬元，檢方依詐欺取財罪嫌起訴，台北地方法院今開庭，薛楷莉否認犯罪，供稱是被邱設計陷害的。

薛楷莉供稱她沒有詐騙，也沒有經手這些錢，她是回來台灣和邱住在一起，邱才告知她自己與他人有財務糾紛，且不只一件，邱還有與秀傳醫院的官司。

她說，她不知道邱於2022年5月提領420萬元，並指控邱對她家暴，「我是在逃離他家的當天早上，邱才跟我說這件事」，並說當天她拿的袋子裡就是裝這筆錢。

薛楷莉指出，邱在2022年2月25日給她一個袋子，並說會有人帶她去一個地方，請她把袋子交給對方，「還叫我不要問、不要擔心，他不會害我」，之後邱就帶她去匯豐銀行，沒多久警察也到了，邱也跟她說，警察會帶她去一個地方，對方會認出她是誰，「我就想可能因為我是公眾人物」。

薛楷莉指出，她不知道要去電視台，而警察就在民權東路六段停車，她下車看到紅磚人行道沒有人在等，且當天很冷，她便進入電視台大廳避風，而邱跟她說，等30分鐘後沒有人接應就回來，她也等了半小時沒看到人，之後就回家也將東西還給邱。

她澄清，邱給她的是雙肩牛仔背包，口袋是粉紅色的，並非邱主張的手提袋，她沒有看裡面的東西，因為邱不准她問也不准她看，但她拿起來重量很輕，以為是什麼文件。

檢察官聲請函詢護鈔的警員姓名及資料，並聲請傳喚警員、邱為證人；薛楷莉委任律師也聲請傳喚邱作證，並函詢電視台調閱大廳對內監視器畫面，及函詢派出所調閱完整護鈔過程的秘錄器影像，並聲請拷貝邱、薛女對話光碟。

告訴代理人、邱的律師指出，薛楷莉有外國護照，請法院審酌有限制出境的必要性，並澄清邱沒有家暴薛女；另邱有無財務糾紛與本案無關，若沒有提領鈔票的事實，警方為何要護鈔，且警察不可能隨便把人丟在路邊。

薛楷莉補充，她目前在美國擔任護理師，且是一名單親媽媽，小孩在美國且未成年，她一個禮拜要工作5天，一天12個小時，她這次是臨時回國，但她願意來面對、釐清自己的清白，「我不會逃避，要逃避也不會選在暑假機票最貴的時候回來」。

薛楷莉說，她今天就要回美國，她目前也接了第二份工作，9月22日過試用期後才能向主管排假，再回台開庭，法官庭末諭知10月1日再開庭行審理程序。

薛楷莉2002年被控1小時刷日本富商德原榮玉信用卡買超過百萬名表，還拿現金10萬日圓，被認為敲詐，引發軒然大波，被稱為「削凱子事件」，薛女因此離開主播台，後轉職為美國加護病房護理師。

邱提告指控薛楷莉佯稱電視台的賴姓主管有認識幫派人士，可透過賴請求幫派人士處理財務糾紛，但須支付420萬元處理費及介紹費，邱2022年2月25日從銀行提領420萬元現金，帶回台北市大安區住處交給薛楷莉，並和薛女一同拿著錢回到銀行，由員警護鈔到電視台。

檢方起訴，薛楷莉以此佯裝已將420萬元交付給賴，但事後卻藉故拖延還款，邱見糾紛遲遲未處理，打電話詢問賴，賴回答「並無此事」，邱才驚覺遭騙報案。

薛楷莉。記者林孟潔／攝影
薛楷莉。記者林孟潔／攝影

主播 債務 幫派 理財 男友 美國 詐欺 詐騙 警察 財務

延伸閱讀

土城家暴男當街很殺妻 婦團揭「2狀況」：暴力風險升高

土城家暴男持刀當街殺害妻子及小姨子 新北地院裁定羈押禁見

土城家暴男當街殺妻 衛福部示警：保護令核發前後「易釀殺機」

影／恐嚇辦京華城檢察官遭羈押 護理師與版主上囚車影像曝光

相關新聞

影／因「削凱子」淡出螢光幕...又被前男友控詐財420萬 薛楷莉出庭稱「遭陷害」

前主播薛楷莉因「削凱子事件」淡出螢光幕，赴美國擔任護理師，但邱姓前男友指控她以「找幫派人士處理債務」為由詐騙420萬元，...

好奇改造槍彈...他竟朝廠房、小貨車「試射」 法官一原因判5年半

方姓男子去年7月間好奇自網路上購得模擬槍及空包彈，在台南安定住處改裝及放入火藥，今年1月15日下午5時持槍對田野間廠房及...

高雄5寶保母虐死幼童遭羈押 她求回家照顧孩子...法官斷然駁回

高雄一名網紅5寶媽宋姓保母去年因不耐受託照顧的2歲孩童無法自行吃飯，竟持鞋拔教訓，還失控抓孩子撞牆，造成孩子腦出血死亡，...

呂金鎧遭控姦殺女大生關19年…高院開啟再審 前政委任辯護人這樣說

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，更六審判20年徒刑，他喊冤但不想受訟累而沒再上訴，法院審理同案被告陳錫卿更七審時，新的...

北市男欠稅費18萬餘元置之不理…愛車險遭法拍 親戚衰墊付

錢姓男子多次駕車超速、未定期排氣檢驗，並積欠牌照稅、健保費等22案達18萬餘元，行政執行署士林分署日前與台北市政府停管處...

彰化和美前鎮長阮厚爵涉圖利祭祀公業土地案 重判9年8月

彰化縣前和美鎮長阮厚爵涉嫌接受謝姓祭祀公業行賄，讓公所核發派下全員證明書，圖利祭祀公業出售近2億土地給建商，彰化地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。