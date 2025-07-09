高雄5寶保母虐死幼童遭羈押 她求回家照顧孩子...法官斷然駁回

高雄一名網紅5寶媽宋姓保母去年因不耐受託照顧的2歲孩童無法自行吃飯，竟持鞋拔教訓，還失控抓孩子撞牆，造成孩子腦出血死亡，宋姓保母遭逮捕羈押，但她羈押期滿前卻向法官不停求情，希望回家照顧自己的5個孩子，不過遭到法官斷然拒絕，裁定繼續延押。

裁定書指出，宋姓保母因涉嫌凌虐、傷害未滿2歲的兒童致死，遭到橋頭地檢署檢察官提起公訴，雖審判中羈押不得逾3月，不過橋頭地院法官去年10月4日訊問後，認為保母凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意傷害兒童致死等犯罪嫌疑重大，接續羈押至今年7月4日期滿。

就在羈押期滿前，宋姓保母在今年6月27日接受法官訊問，她在庭訊時坦承犯行，還向法官求情表示自己已經調整好身心狀況，希望能在入監前返家照顧子女，希望法官讓她暫時交保回家。

不過法官考量她就是因為婚姻、照顧家中未成年子女及幼兒的壓力，才會在事發時情緒失控犯案，若讓她交保回家，她不僅要承擔刑事司法程序的重大壓力外，還需面對照顧孩子的壓力，照一般人合理判斷，很難認為她回家還能保持情緒平穩。