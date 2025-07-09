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呂金鎧遭控姦殺女大生關19年…高院開啟再審 前政委任辯護人這樣說

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

麵包師呂金鎧被控姦殺范姓女大學生，更六審判20年徒刑，他喊冤但不想受訟累而沒再上訴，法院審理同案被告陳錫卿更七審時，新的鑑定技術認定呂未參與，呂入獄至19年多才假釋。他聲請再審，台灣高等法院更為裁定開啟再審。今開庭呂的委任律師羅秉成指出，期盼重新檢視證據之後，能還呂金鎧一個清白。

羅秉成說，首先感謝法院願意開啟再審，給呂金鎧一個機會，讓他能夠把事實釐清，也期盼這次能重新檢視證據之後，還給呂金鎧一個清白，謝謝大家。

本案源於1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧（68歲）居住處遭性侵殺害。呂先前因竊盜案入監，結識陳錫卿，呂1993年11月出月後受僱、在中和一家西點麵包店擔任師傅，同年12月17日陳也獲假釋，借住在呂租屋處。

呂被控向陳錫卿提議找女人到租屋處玩樂，當年12月22日，從報紙分類廣告打電話到一家家教中心，佯稱有女兒想補英文，希望聘請女家教。中興大學財稅系四年級范姓女學生中計，到呂租屋處討論家教計費方式，卻遭性侵，歹徒用衛生褲勒死范女。

提供呂租屋處的吳姓麵包店老闆翌日發現屍體，連忙報警，1994年1月日警方先後逮捕陳錫卿、呂金鎧。呂在更六審時說，晚上9點半才回家，案發時不在現場，回家時不知被害人死在家裡，當天沒遇到陳錫卿，命案與他無關，是「警察刑求才承認涉案」，現場表演的作案過程是檢察官叫警察示範，要他們模仿。更六審判呂20年徒刑，陳死刑，呂未上訴。

陳錫卿仍上訴，更七審時因DNA技術進步，能做到16組基因型鑑定，鑑定雖與陳一樣，但卻與呂不符。2006年更七審改認定是陳錫卿一人犯案，呂未參與，但呂金鎧已入獄；從羈押到服刑，呂被關了19個年頭。

呂聲請再審，高院前審認為刑事警察局法醫室以最新PCR-STR、16個基因位的DNA技術實施鑑定，確認被害人陰道內精子細胞的DNA與陳錫卿相同，與呂金鎧不同，且呂指警方對他刑求「非完全無稽」，再審視宜蘭縣警局鑑識科出具的犯罪現場重建鑑定報告，並參酌陳錫卿先後供述，顯示陳不利呂的供述有疑問，2023年12月19日裁定「開始再審」。

高檢署不服，提抗告，裁定被撤銷發回更裁，高院判斷呂金鎧提出的證據和卷內原有事證，認為呂於1994年1月9日偵訊供述及陳錫卿於同年月8、9日各次供述的任意性都可疑，且卷內DNA鑑定書及犯罪現場重建鑑定報告，也顯示呂可能不是對被害人勒頸及性侵之人，有足以推翻原確定判決所認定事實的可能，符合刑事訴訟法再審要件。高院認為呂金鎧聲請有理，准予開始再審。

麵包師呂金鎧。記者林孟潔／攝影
麵包師呂金鎧。記者林孟潔／攝影

DNA 家教 證據

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