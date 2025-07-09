北市男欠稅費18萬餘元置之不理…愛車險遭法拍 親戚衰墊付

錢姓男子多次駕車超速、未定期排氣檢驗，並積欠牌照稅、健保費等22案達18萬餘元，行政執行署士林分署日前與台北市政府停管處合作，鎖定錢男名下汽車停放處後依法查封拖吊，錢男親戚見狀代墊欠款，該車才免於遭法拍。

士林分署清查，47歲錢男自2023年6月至2024年1月間多次在國道超速行駛，並未依規定定期排氣檢驗，涉及交通違規8案，經台北市交通事件裁決所財閥2萬9000元；錢男另積欠使用牌照稅、健保費等14案，累計總欠款達18萬餘元。

士林分署去年陸續受理案件後，清查錢男名下財產，並針對其存款、股票等財產執行4萬餘元，同時通知錢男繳納欠款，但錢男始終置之不理。

士林分署日前與北市府停管處合作，透過路邊停車格收費系統比對車牌號碼，今年7月3日發現錢男名下一輛白色汽車停放台北市內湖區成功路五段某停車格內，立即派員前往查封並拖吊。

執勤書記官當場發現，該車正由錢男的親戚王姓男子使用，王男開車外出談生意卻見愛車遭拖吊，急忙查看，經書記官說明錢男欠款狀況後，王男即代繳剩餘欠款13萬元，才使車輛免於法拍。