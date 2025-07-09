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台灣區塊鏈協會創辦人劉庭瑋涉虛幣詐騙 北檢依銀行法起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

區塊鏈顧問公司BuckChaf巴克夏夫科技負責人劉庭瑋，創立台灣區塊鏈協會，與富富得正工作室負責人陳承洋被控以遊戲幣詐騙投資人，6名投資人交付66.44102顆ETH以太幣。台北地檢署今偵結，從重依銀行法非法經營準收受存款業務罪起訴2人。

檢方追查，30歲劉庭瑋2020年8月創立台灣區塊鏈協會至2023年6月擔任區塊鏈協會理事長，劉庭瑋指示不知情的時任區塊鏈協會秘書長、監事分別挹注1.1顆、1.09顆以太幣作為鑄造MEKA幣成本，再由29歲富富得正工作室負責人陳承洋及不知情的業務員推銷MEKA幣。

檢方指出，陳承洋和工作室業務員等人涉誆騙與法國籍MEKA公司共同合作發行虛擬資產MEKA幣，且和法國籍MEKA公司「鋼彈NTF」相關，法籍MEKA公司將推出線上遊戲，MEKA幣未來價值會增長100倍以上，2021年10月間詐騙洪姓、黃姓投資人共3顆以太幣。

檢方指出，劉庭瑋、陳承洋因MEKA幣獲利頗豐，再向投資人推銷無價值的網路遊戲「天空盜賊團」遊戲幣SBC幣、「荒漠樂園2」DTT幣，2022年1月間在北市大安區餐廳、中山區共享辦公室舉行下線說明會；劉庭瑋向投資人說明MEKA幣、SBC幣、DTT幣項目方身分，且涉佯稱他將發行、鑄造SBC幣、DTT幣「保證兩款遊戲上市後，SBC幣、DTT幣交易價格他會護盤漲至百分之50」詐騙投資人約定與本金顯不相當的報酬，洪、黃、張、吳、林、廖等人誤信陸續交付共計63.44102顆以太幣。

檢方追查金流，劉庭瑋、陳承洋取得投資人的以太幣，先支付富富得正工作室員工績效獎金及遊戲維護成本，剩餘的以太幣轉入劉庭瑋持有的數個非託管錢包，再轉入劉庭瑋的境外交易所託管錢包，將以太幣轉換為泰達幣，轉入劉妻名下的虛擬錢包，部分泰達幣兌換成新台幣。

投資人遲遲未見法國籍MEKA公司遊戲發行，MEKA幣無可交易的交易所、SBC幣和DTT幣的線上遊戲為持續經營且價格暴跌無人購買，才得知受騙，分別至刑事局、台北市刑大、北市中山分局報案。

檢方認定，劉庭瑋、陳承洋涉犯刑法加重詐欺、銀行法非法經營準收受存款業務等罪及洗錢防制法洗錢等罪，從重依銀行法起訴，劉妻、區塊鏈協會幹部、富富得正員工等5人則不知情，給與不起訴處分。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

投資人 詐騙

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