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因細故坐壓鄰居窒息死亡 台南男辯壓制對方2、3分鐘而已

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南蔡姓男子前年12月19日凌晨酒後搭計程車返家，不滿鄭姓鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗，鄭男被吵醒上前制止，雙方扭打，鄭壓制蔡後坐壓其胸口，導致蔡呼吸受阻而窒息死亡。台南地院今開庭，鄭認罪外，稱壓制2、3分鐘而已，見對方鎮定後他趕快跑到派出所叫人來處理。

鄭男被訴傷害致死罪，列入國民法官審理案件，台南地院今開庭審理。面對檢方及國民法官詢問，他形容案發過程僅短短的時間而已。

鄭男說，有看到對方拿東西在打狗，他站在一旁靜靜的看著，直至對方以三字經罵他，先打他一拳後，他才出手的。他出拳打了對方，推倒在地，將對方壓制在地，坐在其胸口，順手將一旁鋸子鋸柄打對方的臉部，之後發現對方漸漸的不會動，瞥見旁邊地上有一堆血，他見對方靜靜的，才趕快跑去派出所，叫人來處理。

面對法官詢問有無看到對方臉上有沒有血？「沒注意」他說，只注意旁邊有一堆血。他形容，從反擊到對方倒下去，前後僅2、3分鐘而已。

他表示，當時太緊張，沒睡飽，直至入看守所後，心情平復下來後，回想之後才向檢方坦承，曾拿鋸子鋸柄打了對方臉部。而他的左臉頰，遭對方右拳打到擦挫傷。

然而，法官詢及當時第一時間報警，而不是叫救護車？是否察覺對方可能死了，他表示，不知道對方有無生命危險，直接去派出所比較快。他也說，當時因占上風，才正面坐上對方胸口壓制。

法官也詢問，從蔡男深夜12時15分搭計程車返家，再到12時53分找警察到場，期間到底發生什麼事？他表示，他被吵醒後出來前，並不清楚多久時間。

檢方起訴指出，鄭男與被害人蔡男為鄰居。去年12月19日台南安南區鄭住處旁鴿舍前方空地發生口角，鄭徒手毆打蔡臉部，扭打過程中鄭將臀部坐壓在蔡胸口處，並以鋸子鋸柄處朝蔡臉部毆打，而使蔡頭部外傷併頭皮血腫及雙眼瘀青、前額3公分、鼻梁2公分、右眼尾1公分開放性傷口、左手挫傷等傷害。

蔡雖經送醫救治，仍因於打鬥過程中遭鄭以身體重量坐壓在其胸口，致蔡呼吸受阻而於同日1時54分許窒息死亡。

台南地院國民法官法庭今開庭，鄭男認罪外，稱壓制2、3分鐘而已，見對方鎮定後他趕快跑到派出所叫人來處理。記者邵心杰／翻攝
台南地院國民法官法庭今開庭，鄭男認罪外，稱壓制2、3分鐘而已，見對方鎮定後他趕快跑到派出所叫人來處理。記者邵心杰／翻攝

台南 國民法官 計程車

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