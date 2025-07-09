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花蓮罷團控反罷宣講違行政中立 藍營鄉長：私人行程

中央社／ 花蓮縣9日電

提案罷免國民黨立委傅崐萁公民團體「微光花蓮」今天到地檢告發，藍營吉安鄉長游淑貞公開宣講，「如果被罷免，花蓮會停止10年以上進步」涉違行政中立等；游淑貞說，當天請假私人行程，僅心情分享。

「微光花蓮」領銜人李美玲、副領銜人潘文欽、發言人W今天上午到花蓮地檢署提出告發。李美玲接受媒體聯訪指出，收到民眾反映，游淑貞上月23日利用鳳榮地區農會舉辦的內部活動，在傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚在場時，進行反罷免宣講。

李美玲說，游淑貞聲稱「如果他被罷免掉了，花蓮會停止10年以上進步，所有建設會重新再來」，以「沒了傅崐萁，花蓮就完了」這類論述恐嚇選民，製造恐慌，散布不實資訊。

李美玲也提到，游淑貞利用鄉長公務時間、使用公務車等國家資源從事反罷免活動，涉嫌違反行政中立及選罷法等規定，企圖以不當言論左右民眾罷免選擇，呼籲檢調單位儘速啟動調查，還給花蓮公平的罷免投票。

對於罷團指控，游淑貞回應，當天請假前往農會拜訪，討論農物行銷，屬於私人拜訪行程，過程巧遇家政班姐妹們，很單純做寒暄及懇託。

罷團指控游淑貞發言涉嫌反罷免宣講，游淑貞說，內容有一些心情分享跟說明，很單純，不明白罷團所指違反行政中立內容。

傅崐萁 罷免 花蓮

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