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富商三度酒駕撞死新加坡空服員…他賠家屬800萬 判關6年8月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

富商向詠強有酒駕前科，但他未記取教訓，3年前飲用紅酒後開車上路撞死新加坡空服員，因他已賠償家屬800萬元，一、二審均依酒駕致死罪判刑6年8月，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴，向詠強2022年11月1日飲用半瓶紅酒，前往自己經營的舒療店，晚間開車返家途中，行經台北市敦化南路2段撞上54歲新加坡籍空服員，空服員送醫不治。向肇禍後，被測出酒精濃度每公升0.58毫克。

一審國民法官庭認定向符合自首要件，可依法減刑，向主張依刑法「情堪憫恕」條款再減一次，但被認為他的犯行不足以引起一般人同情，也沒有情輕法重之處，不能再減。

向詠強2015年、2019年兩次因酒駕案判刑確定並執行完畢，撞死新加坡空服員是他第3次酒駕遭查獲，這次還導致行人死亡，向不僅無照駕駛，另有超速的情況。

不過，空服員事故時雖是走在行人穿越道上，但違規闖紅燈，一審認為有可歸責之處，考量向詠強與死者家屬以800萬元達成和解並屢行完畢，向已彌補過錯等，一審依酒駕致死罪判6年8月徒刑。

向詠強不服一審判決，上訴聲稱酒駕和被害人死亡沒有因果關係，且道路昏暗，不可能期待駕駛人注意到，但二審認為向的上訴無理，判決上訴駁回；最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

富商向詠強酒駕撞死聯合航空空服員，最高法院依酒駕致死罪判他6年8月徒刑定讞。圖／本報記者翻攝
富商向詠強酒駕撞死聯合航空空服員，最高法院依酒駕致死罪判他6年8月徒刑定讞。圖／本報記者翻攝
富商向詠強酒駕撞死聯合航空空服員，最高法院依酒駕致死罪判他6年8月徒刑定讞。圖／本報記者翻攝
富商向詠強酒駕撞死聯合航空空服員，最高法院依酒駕致死罪判他6年8月徒刑定讞。圖／本報記者翻攝

新加坡 空服員 酒駕

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