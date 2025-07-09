罷免案風波 成功鎮長告代表會主席違選罷法駁回確定

去年7月間台東成功鎮代表會包括主席陳南蓀在內4名代表，參與罷免鎮長謝淑貞；謝淑貞向法院提自訴，控告陳南蓀等人文宣看板違選罷法等，台東地院與花蓮高分院陸續駁回定讞。

去年台東縣成功鎮民發起罷免鎮長謝淑貞，7月間第2階段連署通過，8月3日進行罷免案投票。

2階連署過後，成功鎮上出現3面大型廣告看板，寫著4大控訴：掏空鎮庫、疑似工程弊案圖利廠商；行政怠惰、敷衍民眾請託案；造謠抹黑、藐視代表與全民監督權；觀光承諾落空、經濟與產業整合未果。

謝淑貞認為陳南蓀與副主席陳秋豆及另2名陳姓代表等4人，製作的看板虛構不實或謠言，且非評論，影響她名譽及違反選罷法，委託律師向台東地方法院提起自訴。

台東地方法院審理認為，看板內容具有相關事實基礎，並非憑空虛捏，且為合理善意評論，被告4人主觀上無真實惡意存在；謝淑貞認被告4人涉犯公職人員選舉罷免法（下稱選罷法）第104條散播不實罪、刑法第310條第2項加重誹謗罪，犯罪嫌疑不足，因此駁回謝淑貞自訴。

謝淑貞不服向高等法院花蓮分院抗告，花蓮高分院審理認為台東地院裁定無違誤，應予維持，駁回謝淑貞抗告，並不得再抗告。