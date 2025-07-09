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泰豐輪胎內線交易案 技術經理、工會代理理事長起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

泰豐輪胎（2102）在2023年間因美國反傾銷稅等利空衝擊，宣告觀音廠停產，台北地檢署追查研發處材料技術經理黃建興、工會代理理事長吳聲華涉內線交易炒股各虧損1萬餘元、150元，今偵結依法起訴2人，建請從輕量刑。

泰豐公司主要營業項目為汽車輪胎及其他橡膠製品製造、銷售，2023年2月10日下午3點56分重訊說明，2021年起受美國商務部對乘用及輕卡車胎課徵84.75%的高額反傾銷關稅，嚴重衝擊銷售占比達8成以上的美國市場，全球經濟不景氣、烏俄戰爭、疫情及通膨影響，2年來虧損營運著不惡化，為避免虧損擴大，擬暫時停止觀音廠生產，停工項目占公司營收比例約90%以上。

檢方調查，泰豐公司在2022年12月2日已由董事長決定執行停產方案，且內部人員簽署停產決議策略調整專案的保密承諾書，由研發處、財務處等部門，著手準備接洽越南廠代工等後續因應作為，觀音廠停產重大消息此日已確定。

檢方追查，2022年12月15日泰豐高層幹部在董事長辦公室開會，會議中決定停止開發新產品，即觀音廠將於近日全面停止生產，研發處長會後告知所有研發處員工，黃姓經理因職業知悉重大消息，隔日申辦貸款112萬元，在重大消息明確、未公開前，2022年12月、2023年1月間涉賣出泰豐股票45仟股，重大消息公開後回補，擬制性虧損1萬6200元。

吳姓工會代理理事長則是泰豐製造處模具課領班，2023年1月30日左右在工會辦公室與簽署保密承諾書的內部人聊天時，得知重大消息，涉嫌在1月31日買進股票、2月2日賣出，擬制性虧損150元。

檢方認定，黃、吳各自接續買入、買出泰豐股票，涉犯證券交易法內線交易罪，考量2人未曾故意犯罪、認罪犯後態度良好，交易金額非高，影響證券交易市場程度非鉅，建請從輕量刑，以勵自新。

泰豐輪胎代理工會理事長吳聲華涉內線交易。記者張宏業／攝影
泰豐輪胎代理工會理事長吳聲華涉內線交易。記者張宏業／攝影

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