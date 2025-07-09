竹北虐童教練300萬棄保潛逃 前女友與員工助逃亡遭起訴

新竹縣竹北市健身房負責人葉展皓涉嫌虐童案，2月移審後獲法院裁定300萬交保，但隨後竟棄保潛逃。檢警查出葉男的員工王男與前女友楊女2人協助葉男逃亡，王男還持葉男印鑑將車子過戶，最終依藏匿犯人罪嫌起訴王男與楊女，另依偽造文書罪嫌起訴王男。

檢方指出，葉展皓因涉嫌嚴重虐童案，經檢察官起訴並由法院裁定以300萬元交保，限制其居住於竹北住所，並命其每日上午10時及下午6時向竹北派出所報到。

檢警調查，王男和楊女明知葉男已被起訴、限制出境，卻仍合謀協助其出境潛逃。兩人不僅多次陪同葉男報到，對其交保條件知之甚詳，仍於今年3月28日凌晨3時許共同展開逃亡計畫。

逃亡當天葉男先駕駛自用車前往楊女住處接應其與行李，後再返回住家取行李，3人再會合至王男位於新竹市的住所，改由王男駕車前往桃園機場第二航廈，於清晨6時18分抵達。王男與楊女卸下行李後，目送葉男進入機場，並語帶不捨說出「兄弟保重」、「再見」等語，顯示早已知悉其逃亡計畫。

葉男與楊女其後一同辦理出境手續，於上午7時56分完成通關，搭乘星宇航空班機離境。楊女於4月5日自泰國返國通關時，再由王男接回住處，但遭通緝的葉男至今仍未歸國。

法院原訂於3月28日開庭，葉男未到庭，經法院拘提未獲，檢方調查後確認其潛逃出境，並於4月1日發布通緝。

此外，葉展皓名下車輛原登記所有權為葉男，王男在葉男潛逃出境後，竟持葉男交付保管的印章，偽簽其名並於新竹監理站辦理過戶，損害監理機關對於車籍資料登記事項管理之正確性。

檢方最終依藏匿犯人罪「使人隱蔽罪嫌」起訴王男與楊女，另依偽造文書罪嫌「行使偽造私文書」及「使公務員登載不實」起訴王男。