環境部特約技師狂花570萬公款…買百台相機再上網賤賣 判5年半徒刑

環境部前特約助理環境技術師林家銘以小額採購名義，向4家廠商詐騙200多台相機、攝影機，市價逾570萬餘元，並在網站低價販售誆騙買家得手32萬餘元，檢方依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪起訴，台北地方法院今判林5年6月徒刑，褫奪公權5年，另有得易科罰金之刑，可上訴。

檢方起訴，林家銘2019年5月起至2024年9月任職環境部資訊司，負責環境設備採購等業務，他從2023年11月開始，以「採購小家電當獎品」為由，多次私用機關名義向廠商採購相機、攝影機等商品，共詐得190多台Sony、Canon、GoPro等相機、攝影機190多台相機，價值473萬7922元。

部分廠商遲未收到貨款，暫停報價出貨，林家銘即再向另三家廠商以小額採購話術，詐騙廠商出貨多台Insta360 X攝影機價值、Sony相機，價值分別25萬416元、29萬9817元、18萬800元。

檢方查出，林得手後，2024年3月至8月間上網向買家自稱是「團購」購買相機，買家付清貨付訂金就可排單出貨，又誆稱有業績和囤貨壓力，低家出售送自拍棒等，收取5名買家貨款、訂金，未出貨詐騙32萬6700元，林也將不法所得全數花用完畢。

案件曝光後，環境部已聘林家銘，檢廉搜索認為林犯嫌重大，且有多個住所，認有逃亡之虞，向法院聲押禁見，檢方偵結認定林涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、盜用印章罪、詐欺取財罪，從重依貪汙利用職務上機會詐取財物罪起訴，並移審法院。

林家銘被羈押至今，台北地院已裁定林15萬元交保，但林尚未繳納保釋金；法院今宣判後開調查庭，林說，律師會幫他找經濟能力較佳的親友協助，但目前尚未回復，他對於延押沒有意見。檢察官則說，林家銘被判決的刑期長，也沒有賠償損害的具體行動，擔心他交保後有逃亡之虞，建請法院依法審酌。