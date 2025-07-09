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民眾黨宣講遭比倒讚、罵俗仔 法院不罰理由：他有言論自由

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

民眾黨5月18日在台中南屯水安宮舉辦「人民要當家 全民問政宣講」活動，由黨主席黃國昌領軍集結藍白陣營，黃也為台中3名藍委反罷免催票；當天下午魏姓男子到場比倒讚、口出「Ｘ你媽」，還罵「臭俗仔」，被警方依社會秩序維護法送辦，法院以魏有言論自由，裁定不罰。

警方移送指出，魏男5月18日下午3點多，在水安宮前家場舉辦的「人民要當家 全民問政宣講」活動現場，以比倒讚及高喊「X你媽」、「臭俗仔下台」等言行。

警方認為，魏男意圖滋擾活動之進行，將其帶離活動現場，並依違反社會秩序維護法第68條第2款之規定將其送台中地院裁罰。

中院查，魏男因為睡午覺被活動吵醒，而以較激烈的言行對活動表達不滿、抗議，且他隨即就被警方帶離，當時活動照常舉行。

中院也說，依司法院大法官釋字第509號解釋理由書意旨，應認魏男的行為仍屬其「言論自由」範圍，尚未達藉端滋擾該活動程度，難認有妨害公共秩序及擾亂社會安寧意圖。

況且，魏男表示因為睡午覺被吵醒的理由，實未見有何「藉端」不法情事，也沒有持續阻擾集會活動進行的滋擾情形存在，裁定他不罰。

民眾黨5月18日在台中南屯水安宮舉辦「人民要當家 全民問政宣講」活動。圖／報系資料照
民眾黨5月18日在台中南屯水安宮舉辦「人民要當家 全民問政宣講」活動。圖／報系資料照

反罷 司法院 言論自由

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