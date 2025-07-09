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檢傳謝國樑作證…罷免投票日前偵結機率高 檢方思考政治效應
基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員涉嫌偽造文書等案接近尾聲，因為立委林沛祥罷免案26日就要投票，偵結時間點陷入長考。若選前偵結，要如何避免外界把這兩件事扯在一起。市府「重臣」張淵翔、謝偉仁都涉案，分被收押、交保，檢方日前也以證人身分傳訊市長謝國樑，詢問2小時後請回。
民進黨和民團合力推動「大罷免（立委）」，國民黨基隆市黨部的反制方案，是與基隆公共事務學會合作，提議連署罷免民進黨立委鄭文婷和張之豪。
檢調查出提議連署作業涉嫌偽造文書，接著又發現時任基市府民政處長張淵翔，涉嫌非法運用民政系統資料協助罷免作業。幾輪搜索、約談後，目前共有4名被告收押，12名被告交保。
檢方7日上午10時以證人身分傳喚謝國樑，同一時間也傳訊謝偉仁，兩地分開訊問，並比對雙方說詞，釐清謝國樑知情程度及是否涉入全案。
檢察官詢問謝國樑約2小時後，讓謝離去。謝國樑離開地檢署後，即驅車前往災害應變中心，了解災損情形並主持應變作業。
檢調4月28日展開首波搜索行動，全案偵辦至今已2個多月。依照目前的辦案進度，檢方在罷免案投票日前偵結的機率較高。如果在立委罷免投選前偵結起訴，外界將可能解讀在為罷免案助攻。
檢方強調，投票前、後偵結都是選項，要看辦案進度。檢方的立場就是證據調查完畢，事實釐清後「盡速偵結」，但也會考慮避免讓民眾把這件事，跟罷免投票扯在一起。所以如果真要在選前偵結，也不會距離投票日過近，避免影響到民眾的投票行為。
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