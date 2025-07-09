鳳凰電波爆探頭重複使用 4兄弟聲押3人駁回 1人交保

上溢國際公司未經許可，低價輸入鳳凰電波醫療器材，賣給「嘉仕美」等10餘間醫美診所，診所以每次10萬元高價替客戶施打，且探頭重複使用；刑事局6日搜索拘提上溢黃家4兄弟到案，台北地檢署訊後認為有串滅證之虞聲請羈押，台北地院法官陳采葳認為，有3人羈押聲請不合法，予以駁回，當庭釋放，裁定老三黃千萬100萬交保。

聲押駁回的黃家兄弟包括大哥黃國忠、二哥黃國祥、四弟黃培軒；據了解，法官駁回理由與警方逮捕程序有關。黃千萬凌晨由家屬使用台銀本票後，由家屬陪同坐車離去，未發表意見，黃國祥則以礦泉水遮頭，快步走出法院。

另外，仲介密醫抽佣的行政院災害防救辦公室科長洪明全，被檢方依詐欺罪交保20萬元；同樣有仲介行為的前護理師陳玉婷50萬交保、上溢國際職員游秀如、呂志祥10萬交保、姊弟檔張嘉倫20萬交保、張順鈞5萬交保。

上溢國際主要由黃國祥負責，黃國忠、黃千萬則負責向醫美診所行銷鳳凰拉皮醫材，這兩年陸續從大陸引進劣質儀器，經加工改裝，低價賣給知名醫美診所牟利。

檢警搜索查扣非法醫美儀器、探頭、改機組裝工具及電子零件、玻尿酸、肉毒桿菌、減肥針劑等證物。

據調查，由於診所替客戶打一次鳳凰拉皮要價10萬元，陳玉婷認有利可圖，涉與黃培軒合謀，由陳玉婷找客戶前往五星級「萬怡酒店」，由黃培軒冒充密醫施打，每次只要5至6萬元，有些客戶注重隱私，還有「到府服務」選項。

調查指出，陳玉婷將此好康報給有消防背景的好友洪明全，洪明全因此兼差當「小蜜蜂」仲介客人抽成，日前被警方當場在飯店抓包，檢警認為他為貪圖利益，引薦客戶施打劣質醫材，涉詐欺與違反醫師法。

洪明全昨天凌晨交保時，其友人還與眾多媒體爆發激烈衝突，洪明全則趁機抱頭鼠竄離去，過程中還跌倒跪趴在地，模樣狼狽。