快訊

涉簽假合約掏空大同公司上億資產 林郭文艷200萬交保

丹娜絲減弱仍「陰魂不散」…颮線接續襲台 凌晨雲圖驚見超大對流胞

涉簽假合約掏空大同上億資產 林郭文艷200萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

大同公司前董事長林郭文艷涉掏空資產，被檢方諭令200萬交保，限制出境出海。記者潘俊宏／攝影
大同公司前董事長林郭文艷涉掏空資產，被檢方諭令200萬交保，限制出境出海。記者潘俊宏／攝影

大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，疑為保住經營權，涉與3家顧問公司簽訂數十份假契約，掏空公司上億元資產，調查台北市調查處昨天搜索約談林郭文艷共10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法等罪命林郭文艷200萬交保、限制出境出海。

同案約談包括大同公司前法務長趙安50萬元交保、蘇勒德策略公司負責人方詳棋20萬元交保、文妍國際實際負責人羅玟芳20萬交保、登記負責人吳智琪20萬交保；大同前財務長彭文傑等人請回。

據調查，大同公司派與市場派纏鬥，自2016年起開打經營權爭奪戰，雙方4年多來打得如火如荼，2020年由市場派拿下7席董事，正式確定易主，大同林家完全退出經營團隊。

檢調發現，大同在經營權更迭前，也就是2018至2020年間，林郭文艷團隊密集與「文妍國際」等3間公司簽訂多份契約，其中兩家「蘇勒德策略」、「蘇勒德國際顧問公司」，一口氣簽下24件契約，金額高達近8千萬元。

調查指出，合約內容大都是籌辦研討會或媒體宣傳，包括2018年7月，公司法尚未修法納入「大同條款」前，公司派為阻止修法，以維持對股東召開股臨會較高門檻，且須經過董事會核准的原狀。

公司法修法通過後，公司派認為局勢已無法扭轉，又調整研討會內容，委託蘇勒德策略公司主打「違法陸資之相關主題論壇」、「呼籲外界正視中共代理人法案」等議題，24場研討會、媒體宣傳開銷高達7千8百餘萬元。

檢調懷疑，林郭文艷為保住經營權，從大同股東的資產中掏出近8千萬元，交給3家資本額僅上百萬元的顧問公司，舉辦各種與本業無關的研討會，外加技術顧問、律師委任、廣告宣傳等無關營運費用，總計掏空上億元資產，再由專家操盤流入私人口袋，涉及違反證交法與洗錢。

林蔚山先前因挪用大同集團子公司款項，被判刑8年定讞，2019年發監執行，檢調昨天同步提訊他，訊後還押。

蘇勒德策略顧問公司負責人方詳棋被檢方諭令20萬交保。記者潘俊宏／攝影
蘇勒德策略顧問公司負責人方詳棋被檢方諭令20萬交保。記者潘俊宏／攝影
文妍國際實際負責人羅玟芳被檢方諭令20萬交保。記者張宏業／攝影
文妍國際實際負責人羅玟芳被檢方諭令20萬交保。記者張宏業／攝影
文妍國際登記負責人吳智琪被檢方諭令20萬交保。記者張宏業／攝影
文妍國際登記負責人吳智琪被檢方諭令20萬交保。記者張宏業／攝影
大同公司前法務長趙安涉掏空資產，被檢方諭令50萬交保，限制出境出海。記者潘俊宏／攝影
大同公司前法務長趙安涉掏空資產，被檢方諭令50萬交保，限制出境出海。記者潘俊宏／攝影

公司法 大同 林郭文艷 資產

延伸閱讀

涉簽不實研討會契約掏空大同上億 林郭文艷移送北檢

大同公司廣告行銷契約涉掏空上億元 檢調約談林郭文艷、提訊林蔚山

台北圓山新地標！大同大學挺生大樓預定2028年完工 串連花博公園成綠廊

全家被掏空！議員指這2人是豐原五口命案「幕後惡人」：讓他們壓力非常大

相關新聞

涉簽假合約掏空大同上億資產 林郭文艷200萬交保

大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，疑為保住經營權，涉與3家顧問公司簽訂數十份假契約，掏空公司上億元資產，調查台北市調...

掏空新屋3農地回填廢土獲利8億 11人起訴

檢警環查出以男子吳長烜為首等11人4家公司，假借灌溉溝渠工程名義，租新屋3處農地挖取土石變賣，再回填營建廢棄物，不法獲利...

新北殺妻案保護令無用？ 呂秋遠：有遏止作用 現況是保護性社工太少

新北市謝姓男子違反保護令遭逮捕後，因為情節輕微，無保請回，竟光天化日當街涉嫌持刀殺害妻子和小姨子致死。律師呂秋遠在臉書表...

涉簽不實研討會契約掏空大同上億 林郭文艷移送北檢

大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，被控與3家顧問公司簽訂數十份虛假行銷契約，掏空上億元資產，調查台北市調查處8日兵分...

京華城案翻供？北市都委會前技正：筆錄不精準

台北地方法院審理京華城容積率弊案，昨傳喚台北市都市計畫委員會前技正胡方瓊、前技士郭泰祺作證。胡女說，對自己在檢廉作證時「...

涉簽假合約掏空大同上億 林郭文艷遭檢約談

大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，被控與三家顧問公司簽訂數十份虛假廣告行銷契約，涉掏空公司上億元資產，調查局昨天約談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。