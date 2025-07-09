涉簽假合約掏空大同上億資產 林郭文艷200萬交保
大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，疑為保住經營權，涉與3家顧問公司簽訂數十份假契約，掏空公司上億元資產，調查台北市調查處昨天搜索約談林郭文艷共10人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法等罪命林郭文艷200萬交保、限制出境出海。
同案約談包括大同公司前法務長趙安50萬元交保、蘇勒德策略公司負責人方詳棋20萬元交保、文妍國際實際負責人羅玟芳20萬交保、登記負責人吳智琪20萬交保；大同前財務長彭文傑等人請回。
據調查，大同公司派與市場派纏鬥，自2016年起開打經營權爭奪戰，雙方4年多來打得如火如荼，2020年由市場派拿下7席董事，正式確定易主，大同林家完全退出經營團隊。
檢調發現，大同在經營權更迭前，也就是2018至2020年間，林郭文艷團隊密集與「文妍國際」等3間公司簽訂多份契約，其中兩家「蘇勒德策略」、「蘇勒德國際顧問公司」，一口氣簽下24件契約，金額高達近8千萬元。
調查指出，合約內容大都是籌辦研討會或媒體宣傳，包括2018年7月，公司法尚未修法納入「大同條款」前，公司派為阻止修法，以維持對股東召開股臨會較高門檻，且須經過董事會核准的原狀。
公司法修法通過後，公司派認為局勢已無法扭轉，又調整研討會內容，委託蘇勒德策略公司主打「違法陸資之相關主題論壇」、「呼籲外界正視中共代理人法案」等議題，24場研討會、媒體宣傳開銷高達7千8百餘萬元。
檢調懷疑，林郭文艷為保住經營權，從大同股東的資產中掏出近8千萬元，交給3家資本額僅上百萬元的顧問公司，舉辦各種與本業無關的研討會，外加技術顧問、律師委任、廣告宣傳等無關營運費用，總計掏空上億元資產，再由專家操盤流入私人口袋，涉及違反證交法與洗錢。
林蔚山先前因挪用大同集團子公司款項，被判刑8年定讞，2019年發監執行，檢調昨天同步提訊他，訊後還押。
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