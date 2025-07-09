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涉簽不實研討會契約掏空大同上億 林郭文艷移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

大同公司前董事長林郭文艷涉掏空遭調查局約談，深夜移送北檢複訊。記者潘俊宏／攝影
大同公司前董事長林郭文艷涉掏空遭調查局約談，深夜移送北檢複訊。記者潘俊宏／攝影

大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，被控與3家顧問公司簽訂數十份虛假行銷契約，掏空上億元資產，調查台北市調查處8日兵分10路搜索，約談林郭文艷與時任大同經營主管共10人到案，林郭文艷深夜被移送台北地檢署複訊，全案依違反證交法、洗錢等罪偵辦。

林郭文艷被調查官帶進北檢時，面對媒體詢問有無掏空？未發表意見。

同案約談包括大同前財務長彭文傑、前法務長趙安、前法務林家亨、林郭文艷女秘書莊瓊鑾、以及蘇勒德策略顧問公司負責人方詳棋、亞敘管理顧問公司負責人鄭啟明等。檢調同步提訊服刑的林蔚山，訊後還押台北看守所。

據調查，大同公司派與市場派纏鬥4年，2020年分出勝負，由市場派拿下7席董事，正式確定易主，大同創始林家完全退出經營團隊

檢調發現，大同在經營權更迭前，也就是2018至2020年間，林郭文艷營團隊密集與3間公司簽訂多份契約，其中蘇勒德策略2間顧問公司，一口氣簽下24件契約，金額高達近8千萬元，但這些合約內容大都與籌辦研討會有關，

檢調懷疑，林郭文艷公司派為保住經營權，從大同股東的資產中掏出近8千萬元，交給兩家資本額分別僅1百萬、3百萬元的顧問公司，舉辦各種與本業無關的研討會，外加技術顧問、律師委任、廣告宣傳等無關營運費用，總計掏空上億元款項，資金由專家指點輾轉流入私人口袋，涉及洗錢。

亞敘管理顧問公司負責人鄭啟明遭調查局約談。記者潘俊宏／攝影
亞敘管理顧問公司負責人鄭啟明遭調查局約談。記者潘俊宏／攝影
大同公司前法務長趙安（右2）、蘇勒德策略顧問公司負責人方詳棋（左1）涉掏空資產遭檢調約談。記者潘俊宏／攝影
大同公司前法務長趙安（右2）、蘇勒德策略顧問公司負責人方詳棋（左1）涉掏空資產遭檢調約談。記者潘俊宏／攝影
大同公司前法務林家亨涉掏空資產遭檢調約談。記者潘俊宏／攝影
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團隊 掏空 檢調

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