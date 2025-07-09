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掏空新屋3農地回填廢土獲利8億 11人起訴

聯合報／ 記者陳恩惠鄭國樑／桃園報導

桃園市檢警環查獲犯罪集團假藉整地深挖土方、回填廢棄物牟取不法利益，檢察官依違反廢清法等罪嫌，起訴11名涉案者，包括4家公司負責人。圖／桃園市環保局提供
桃園市檢警環查獲犯罪集團假藉整地深挖土方、回填廢棄物牟取不法利益，檢察官依違反廢清法等罪嫌，起訴11名涉案者，包括4家公司負責人。圖／桃園市環保局提供
檢警環查出以男子吳長烜為首等11人4家公司，假借灌溉溝渠工程名義，租新屋3處農地挖取土石變賣，再回填營建廢棄物，不法獲利逾8億元。桃檢近日依廢棄物清理法、詐欺、組織犯罪等起訴11人、查扣17輛曳引車，另查出警員、環保局雇員涉包庇等，仍在偵辦中。

此案源於環境部環管署北區環管中心接獲檢舉，報請桃園地檢署國土專組檢察官王念珩指揮偵辦，會同警方、環保局等單位組成專案小組，追查發現經營土石、營造公司的43歲吳長烜，夥同梁姓交通業者，先購買新屋2處農地後，假藉灌溉溝渠工程名義佯裝施工整地，實則挖沙土等級配變賣。

吳男等人「掏空」農地後，還收取俗稱「土尾」的營建廢棄物、營建剩餘土石方，回填傾倒至新屋農地，後續又如法炮製在另處新屋農地非法回填。檢方估計，這3處農地遭非法深挖土方平均深度達4.58公尺，部分點位甚至近7公尺，總開挖體積逾7.2萬立方公尺，不法獲利達8億509萬餘元。

檢警環專案小組今年3月同步搜索並開挖新屋區3處可疑農地，現場果真發現回填物中混雜廢鋼筋、廢木材、廢塑膠等營建廢棄物，嚴重危害農地地力與周邊環境安全，全案偵結起訴11人。

環保局長顏己喨說，涉案的吳姓主嫌透過人頭購買農地後，再以土地作為抵押向銀行貸款套現，獲利後隨即非法挖除原生土石變賣牟利，接著收費引入營建混合廢棄物回填，企圖魚目混珠，讓外界以為僅有整地回填。環保局將在判決後，核算裁罰，最重可處1500萬元罰金。

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