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京華城案翻供？北市都委會前技正：筆錄不精準
台北地方法院審理京華城容積率弊案，昨傳喚台北市都市計畫委員會前技正胡方瓊、前技士郭泰祺作證。胡女說，對自己在檢廉作證時「用字不精準」感到氣憤、無奈，且她未有充分時間檢查，廉政官還催「檢察官已經在外面等了」。
台北市前市長彭振聲妻子七月一日身亡，法院原定七月十日傳喚彭作證，考量他遭逢巨變，彭決定七月廿四日出庭作證；七月十日將勘驗京華城案專家學者諮詢會議、都委會第七七五次會議、專案小組會議等三次錄音光碟。
合議庭也預定七月十五日詢問都發局專委張立立、企業家黃海清，並進行柯文哲、李文宗、應曉薇、沈慶京延押訊問；十七日傳東森集團總裁王令麟作證是否捐政治獻金。
胡方瓊作證說，她是首次接受檢調訊問，在廉政署從早上九時訊問至下午四時，檢方複訊至晚上八時，她體力不支、腦袋也不清楚，氣憤自己不知當證人不要加自己評論。
胡說，廉政官當時沒給她足夠時間檢查筆錄，還說「大姐，筆錄不是這樣檢查的，這不是公文，不用一個字一個字看，檢察官已經在外面等了」；她感覺筆錄不能完全呈現自己意思。
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