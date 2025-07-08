涉簽假合約掏空大同上億 林郭文艷遭檢約談

大同公司前董事長林蔚山、林郭文艷夫妻，被控與三家顧問公司簽訂數十份虛假廣告行銷契約，涉掏空公司上億元資產，調查局昨天約談林郭文艷等十人到案，提訊在監服刑的林蔚山，詢後移送台北地檢署，依違反證交法、洗錢等罪偵辦。

同案約談大同前財務長彭文傑、前法務長趙安、林郭文艷秘書莊瓊鑾，及蘇勒德策略、蘇勒德國際顧問公司人員、亞敘顧問公司負責人鄭啟明。

根據調查，大同公司派與市場派二○一六年起開打經營權戰，二○二○年分出勝負，由市場派拿下七席董事，確定易主，創始林家完全退出經營團隊。

檢調發現，大同經營權更迭前，二○一八至二○二○年間，林郭文艷團隊密集與三間公司簽訂多份契約，其中「蘇勒德策略」、「蘇勒德國際顧問公司」一口氣簽下廿四件契約，金額高達七千八百餘萬元。

合約內容大都籌辦研討會或媒體宣傳，包括二○一八年七月，公司法尚未修法納入「大同條款」前，公司派為阻止修法，以維持對股東召開股臨會較高門檻、須經過公司董事會核准的原狀。公司法修法通過後，公司派調整研討會內容，委託蘇勒德策略公司主打「違法陸資之相關主題論壇」、「呼籲外界正視中共代理人法案」等議題。

檢調懷疑公司派疑為保住經營權，從大同股東資產中掏出近八千萬元，交給兩家資本額分別僅一百萬、三百萬元顧問公司，舉辦各種與本業無關研討會，外加技術顧問、律師委任、廣告宣傳等無關營運費用，總計掏空上億元，資金輾轉流入私人口袋，涉及洗錢。

林蔚山先前因挪用大同集團子公司款項，被最高法院依違反證交法判刑八年定讞，二○一九年發監執行。