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大同公司廣告行銷契約涉掏空上億元 檢調約談林郭文艷、提訊林蔚山

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

大同公司2020年間在市場派入主前夕傳出掏空案，時任大同董事長兼總經理林郭文艷等人被控以廣告行銷契約掏空上億元，台北地檢署今依證券交易法指揮調查局兵分10路搜索林郭文艷等人，並提訊在監的林蔚山，全案相關被告陸續移送北檢複訊。

檢調掌握，2020年間大同公司時任董事長兼總經理林郭文艷涉嫌以公司名義與3家公司疑簽立廣告行銷及技術顧問等契約，涉以此掏空公司新台幣上億元，檢調將追查後續金流動向。

台北地檢署今依證券交易法非常規交易、特別背信及洗錢防制法洗錢罪，指揮台北市調查處兵分10路搜索林郭文艷、時任趙姓法務長、彭姓財務長等7人住所，約談10人到案查證釐清事實。稍早林郭文艷及其女秘書莊瓊鑾等人陸續移送複訊。

檢方今日也指揮調查局提訊在監服刑的大同前董座林蔚山，稍早調查官已完成製作此案相關筆錄，林蔚山訊後還監。

大同集團前董事長林蔚山（左起）、林郭文艷夫婦。圖／本報資料照片
大同集團前董事長林蔚山（左起）、林郭文艷夫婦。圖／本報資料照片

大同 掏空 林蔚山 林郭文艷

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