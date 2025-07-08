彭振聲突逢巨變…選24日出庭作證 王令麟17日也要說明政治獻金

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊、郭泰祺，庭訊結束後，審判長江俊彥諭知證人、前副市長彭振聲遭逢巨變，目前詢問他將於7月24日出庭作證，而東森集團總裁王令麟將於7月17日作證是否捐贈政治獻金。

彭振聲的妻子7月1日在彭出庭時輕生，彭傷痛欲絕。審判長表示，考量彭振聲遭逢巨變，可能身心受影響，但仍由律師代為聯繫，法院並不勉強，請其自行斟酌，彭後來選擇7月24日可以來，北院將安排整日庭期。

審判長預定7月10日的審理範圍是勘驗專家學者諮詢會議、都委會第775次會議、專案小組會議3次會議紀錄；15日可能詢問都發局專委張立立、企業家黃海清，之後進行柯文哲、李文宗、應曉薇、沈慶京延押訊問；17日傳王令麟作證，24日傳彭振聲。

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