屏東分署法拍漁船 7月14日最後一拍底價369萬元

法務部行政執行署屏東分署7月14日下午3時拍賣一艘漁船「億錩」投標時間7月14日下午14時30分至15時，這是該漁船第4拍也是最後一拍，總噸位為99.34噸，底價訂369萬元。

屏東分署指出，該船船長27.7公尺、總噸位99.34噸、6缸柴油機，最高航速10.00浬/時，拍賣依法須行不動產拍賣程序，經專業鑑定後，底價定369萬元，拍賣保證金為74萬元。

屏東分署表示，該船目前停放在東港漁港，靠近國立東港高級海事水產職業學校，未開放帶看漁船，今年7月14日下午15時在屏東分署拍賣室準時開標。

屏東分署提醒，投標者要先備齊身分證影本，與各金融機構所開出本行支票（俗稱「台支」、「本支」）作為保證金，並在投標前將標單填妥。

若對不動產投標不清楚民眾，歡迎至分署官網「為民服務」、「常見問題」、「拍賣篇」瀏覽資訊。也鼓勵不便到場民眾採通訊投標，詳情請到官網「不動產通訊投標專區」，若索取投標書的民眾，可至屏東分署為民服務中心，或至本分署網站下載列印。

這艘「億錩」漁船是屏東地檢署偵查中案件扣押物，地檢署囑託屏東執行分署進行變價，期能有效保存扣押物價值。有興趣的民眾可到屏東執行分署官網下載拍賣公告並看清楚相關規定，避免投標無效，亦可電洽（08）7366626轉5209戴書記官詢問。