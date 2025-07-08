為求審查加速！7旬翁申請房屋證明「偷塞5000元禮券」 遭通報緩起訴
70歲柯姓翁受嬸嬸所託，幫忙申請堂弟合法房屋證明，他為求速審卻在給承辦人員的申請文件中夾帶5000元百貨禮券遭通報；雄檢認定柯翁一時失慮觸法，依貪污罪處分緩起訴。
高雄地檢署緩起訴書指出，柯翁去年8月受嬸嬸所託，幫忙申請堂弟名下鼓山區房屋合法證明，但他為求審查迅速，先以堂弟名義填寫申請書，複印資料後，將影本連同相關資料，以及一張面額新台幣5000元百貨禮券放到牛皮紙袋內，交給承辦人員。
不過，當承辦人員打開紙袋發現禮券時，隨即發現柯翁行賄之意，並將東西拿到高雄市政府工務局政風室通報。
檢方傳喚柯翁到案說明時，他坦承是盼加速審理此案才放入禮券；檢察官依其並無前科，屬於一時失慮觸法、犯罪情節輕微等，全案偵結後依貪污罪處分緩起訴，但須向公庫支付3萬元。
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