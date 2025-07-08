為京華城案作證 都委會前技正胡方瓊稱「審議程序絕對合法」

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證，胡女指出，都委會審議京華城案程序「絕對合法」，至於內容合不合理要交給委員會決議。

胡方瓊指出，都委會從受理都發局送來的京華城依都市計畫法第24條自提細部計畫修訂案，到審議過程、決議，都委會都是依法辦理，且公平、公正、公開，每次開會也有直播，並將每次會議，包括京華城案的資料提供給所在地的議員及媒體，「程序絕對合法」，內容合理與否就要交給都委會審議，尊重委員會決議。

她也說，都市計畫法第24條賦予土地所有權人可以自提細部計畫變更案，這是民眾的權利，他們可以自行說明可以獲得多少容積獎勵，但合不合理就是由都委會審議。

胡方瓊在偵訊時曾說，她認為京華城案會直接送進都委會，應該是都發局也有承受台北市議員應曉薇的壓力，時任都委會執秘、都發局總工程司邵琇珮一定有受到應曉薇的壓力，因為應曉薇三不五時都有找邵琇珮去議會。

然而，胡女今作證時則說，她是聽到耳語邵琇珮有受到應曉薇的壓力，邵琇珮本人沒有跟她說過，她也沒有接收到都發局的人說，她可能把自己聽到的、沒有查證的都說了，她應該只能陳述親身經歷的，「很抱歉，用字很不精準」。

胡方瓊偵訊時說過，京華城案被送進都委會，應曉薇常找劉秀玲、邵琇珮去，頻率一周至少一次；胡女今天也說，應曉薇點名劉秀玲、邵琇珮，是要有決策能力之人去，要確保協調會的效果，劉秀玲也說過應曉薇會問初研意見要寫什麼。

應曉薇助理吳順民委任律師反詰問時，提出胡方瓊在廉政署偵訊時的錄音譯文，指出筆錄記載胡女點名應曉薇、吳順民施壓，但根據譯文顯示，胡女沒有說到吳順民，反而是點名內政部營建署前官員林青，是否錄音為準，且感受檢廉對林青不感興趣，只對吳順民有興趣？

胡方瓊說，她沒有跟吳順民共事、交集過，吳退休後也沒有私下聯絡過她，或去辦公室，都委會處理京華城案，吳順民有時候會在旁聽室旁聽；另她偵訊時真的有講林青，因為林青有找過劉秀玲，但劉女說不方便而拒絕。