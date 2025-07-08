桃園農地天坑回填營建混合物 檢環警起訴11人及4公司法人

環境部環境管理署與桃園地方檢察署、桃園市政府環境保護局及警察局組成的專案小組，查獲吳男與清除業者勾結，利用農地整地名義，將未經妥善處理的營建混合物回填農地，全案由桃園地方檢察署偵結起訴共11人及4家公司法人。

環管署今天表示，本案先以親友名義購買桃園市農地，再利用購得的農地向銀行抵押貸款換取現金。隨後，犯罪集團將農地原生土石挖除販售，深度達7公尺，形成怵目驚心的「天坑」，接著便載運營建剩餘土石方及大量營建混合物進行回填。

專案小組經過縝密蒐證，於今年3月由桃園地方檢察署指揮搜索，並同步開挖3處農地，證實農地確實遭到回填營建混合物，且其中混雜著廢鋼筋、廢木材及廢塑膠等廢棄物。