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桃園農地天坑回填營建混合物 檢環警起訴11人及4公司法人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

環境部環境管理署與桃園地方檢察署、桃園市政府環境保護局及警察局組成的專案小組，查獲吳男與清除業者勾結，利用農地整地名義，將未經妥善處理的營建混合物回填農地，全案由桃園地方檢察署偵結起訴共11人及4家公司法人。

環管署今天表示，本案先以親友名義購買桃園市農地，再利用購得的農地向銀行抵押貸款換取現金。隨後，犯罪集團將農地原生土石挖除販售，深度達7公尺，形成怵目驚心的「天坑」，接著便載運營建剩餘土石方及大量營建混合物進行回填。

專案小組經過縝密蒐證，於今年3月由桃園地方檢察署指揮搜索，並同步開挖3處農地，證實農地確實遭到回填營建混合物，且其中混雜著廢鋼筋、廢木材及廢塑膠等廢棄物

環管署表示，營建混合物非法回填行為，嚴重破壞農地地力與生態環境，更可能導致土壤及地下水汙染，犯嫌及相關集團成員涉犯「廢棄物清理法」第46條的刑事責任，依法可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科最高新台幣1500萬元罰金。

環境部環境管理署與桃園地方檢察署、桃園市政府環境保護局及警察局組成的專案小組，查獲吳男與清除業者勾結，利用農地整地名義，將未經妥善處理的營建混合物回填農地，全案由桃園地方檢察署偵結起訴共11人及4家公司法人。圖／環境部提供
環境部環境管理署與桃園地方檢察署、桃園市政府環境保護局及警察局組成的專案小組，查獲吳男與清除業者勾結，利用農地整地名義，將未經妥善處理的營建混合物回填農地，全案由桃園地方檢察署偵結起訴共11人及4家公司法人。圖／環境部提供

廢棄物 桃園 農地

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