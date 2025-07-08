颱風來襲大樓磁磚砸壞遮光罩 屋主求償卻差點得不償失

高雄市楠梓區一戶葉姓人家在颱風凱米來襲期間，12樓住家陽台的遮光罩遭大樓脫落的磁磚砸壞，因而向管委會求償重作遮光罩的1萬7千元，法官雖認為管委會有賠償責任，但因管委會要求折舊，最終法官只判需賠1700元，葉姓人家還需要負擔900元訴訟費，到頭來只拿回800元賠償費。

判決書指出，葉姓人家住在楠梓區的一處社區大樓12樓，去年7月26日晚上11時許，大樓外牆磁磚因不堪颱風破壞而剝落，砸毀葉家的陽台遮光罩，導致葉家被迫自掏腰包出17000元維修，葉家因此對管委會提告求償，認為是管委會沒有善盡維護外牆的責任，才會導致磁磚剝落。

管委會辯稱，住戶的遮光罩並不是大樓共有設施或設備，因此不是管委會需要負責修繕的範圍，希望法官駁回告訴。

法官認為，管委會確實對大樓外牆有義務善盡維護，且颱風來襲造成磁磚脫落時有所聞，砸破遮光罩的磁磚確實也與破損掉落位置的磁磚花色相同，管委會有責任妥善檢查大樓外牆有沒有不穩定的磁磚，並適時汰舊換新，以免發生磁磚剝落意外。

不過法官指出，雖然被害人可以求償，但以新品換舊品，應予折舊，葉家人雖主張遮光罩支出維修費用為17000元等情，但因為遭砸損時，遮光罩約已使用32年，並非新品，依法應予折舊，最終裁定遮光罩折舊後的價格為1700元，判管委會需要賠償。