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京華城案傳喚都委會前技正 她怒檢查筆錄被催「大姐，檢察官在等了」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證，胡女指出，她氣憤自己在檢廉作證時「用字不精準」，且廉政官並未給她充分時間檢查筆錄，還說「大姐，筆錄不是給你一個字一個字檢查的，這不是公文，檢察官已經在外面等了」。

胡方瓊表示，她接受完廉政官、檢察官訊問後，覺得氣憤又無奈，氣憤的是她自己用字不夠精準，她是一般平民第一次接受檢調訊問，從早上9點在廉政署訊問到下午4點，又被檢方複訊至晚上8點，她很氣憤自己，當時真的是不知道當證人不要加上自己評論，「我文字應該要更精準」。

胡方瓊說，她本來講話很快，當時為要協助釐清案情，她把檢廉當成是同仁在討論案情，其實她不該只憑印象，「我可能講太多了」，她確實有在檢廉做的筆錄上簽名，但廉政官沒有給她足夠時間檢查筆錄，還跟她說「大姐，筆錄不是這樣檢查的，這不是公文，不用一個字一個字看，檢察官已經在外面等了」，她現在知道其實自己不用理會廉政官的催促，「我離開廉政署，我的感覺是筆錄不能完全呈現我的意思」。

胡方瓊也替時任都委會執秘、都發局總工程司邵琇珮喊冤，「我認為邵琇珮不會做違法的事情」，但她向檢察官如此說時，檢察官卻回她「你在社群媒體對話，對邵琇珮不是這個評價吧」。

她說，檢方偵訊筆錄上記載一段她對邵琇珮的指控，與她當時的情境不合，那是她在念市府同仁給她的訊息文字，但她不是當事人、不在現場，她也不知道傳訊息給她的人是否有加油添醋，卻被記載為像是她的指控。

檢察官詰問時提示胡方瓊和時任都委會執秘劉秀玲的對話紀錄，胡女在訊息中說「在不得罪應曉薇的狀況下，盡所可能地寫初研意見」；胡方瓊說，「不得罪」只是她當下的情緒文字，這也是她對自己最大的反省，就是不要恣意在社群媒體上寫下評斷。

京華城案今再度開庭，並傳喚證人胡方瓊（右）出庭，結束後她一語不發隨後離去。記者葉信菉／攝影
京華城案今再度開庭，並傳喚證人胡方瓊（右）出庭，結束後她一語不發隨後離去。記者葉信菉／攝影

廉政署 檢察官 邵琇珮

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