獨／弟推死7旬病母姊痛罵「法庭上裝孝子」 當庭互嗆不認血緣

台中市邱姓水果批發商去年初與七旬病母口角，推倒病母致死，國民法官依「情堪憫恕」減刑，輕判4年6月，檢方不服上訴，二審今開庭時，邱男姊姊出庭，請求法官重判，也稱邱在國民法官面前「裝孝子」，事實上父母住院卻沒探望，但邱反控姊姊「抹黑、非事實」，二人還當場撕裂血緣，互罵「你不是我姊姊（弟弟）」。

今天台中高分院開審理時，邱男姊姊指控，一審國民法官審理時，弟弟跟其律師營造出弟弟是「孝子」、「很孝順」的模樣，讓國民法官輕判，但弟弟在父母住院時，「一次都沒有到」，是弟弟做生意做得不好，跟父母要錢才會吵架，釀成母親身亡，無法接受法院輕判。

邱男則反駁，與姊姊在生意上有競爭，姊姊拿家裡資源，姊姊才在法庭上「抹黑我」，說他沒有照顧父母，都不是事實，爸媽生病時，他都有看過，妹妹可以作證，案發時是跟媽媽吵架，一時情緒才推倒母親，不知道會造成母親死亡，「只是意外，我也不想要媽媽走」。

但邱男姊姊聽不下去，當場氣罵「媽媽撫養40幾年」、「你做出這種事」、「你不是我弟弟」，邱男也回嗆「你不是我姊姊」，場面一度緊張，法警上前安撫二人情緒，要二人冷靜。

邱男律師說，邱男長時間與父母同住，照料父母，難免會有照料問題，衍生情緒，案發時邱與母親不斷衝突，後來邱想上二樓冷靜情緒，邱母仍持續與邱爭吵，邱才一時激動，推倒母親，都有監視器證據可稽，認為國民法官審理時，都有充分審酌相關情狀，有刑法59條的減刑適用。

檢方主張，此案在國民法官審理時，沒有在審前協商程序，將是否適用刑法59條「情堪憫恕」的減刑條件列為爭點，後續又由審判長在審理時，納入實體辯論，違反程序、法令，此屬於「突襲性」爭點主張，已違背法令，也讓檢方後續沒有辦法傳喚證人、被害人家屬陳述，影響量刑的客觀事實。

檢方也說，過去殺人案件適用刑法59條的減刑，都是長照悲歌，或是長期遭受虐待後犯行，才有適用，邱男情況顯不符合，請求重判。

因前次開庭時，邱男父親、妹妹有出庭，合議庭詢問調解意願時，二人都表明有調解意願，邱父還說「要原諒阿，不然要怎麼辦」。

雖然今天邱男姊姊情緒激動，不過合議庭仍安排邱與家屬調解，調解結果出爐後，再擇期宣判。