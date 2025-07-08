台美雙重國籍男買7千萬PP、RM腕表 涉詐294萬退稅款起訴
台美雙重國籍余姓男子涉在2019年至2020年在台的精品鐘表店購買李察米爾Richard Mille 、百達翡麗Patek Philippe等4支名表，價值共7197萬元，騙取退稅金額294萬7345元，台北地檢署偵結，依三人以上共同詐欺取財罪起訴余男。
起訴指出，余男利用「外籍旅客在台購買特定貨物達新台幣2000元以上、90天內攜帶出口者，依法可辦理退還營業稅優惠」與張男（已歿）、楊男共同詐欺取財，余男涉向台灣專櫃人員佯稱購買腕表，辦理外籍旅客退稅，填寫營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單；余男到機場退稅櫃檯辦理退稅，繳交退稅申請表，關務人員核定退稅金額後，余男在出境機場臨櫃領取退稅款，待出境時再將款項、名表交給共同出境之人，余、張、楊等人共詐取退稅款294萬餘元。
檢方統計，余男2019年10月、2020年3月、2020年7月、2020年8月間，分別前往2家精品名表店，購買470萬元、692萬元、3173萬元的李察米爾名錶及2862萬元的百達翡麗名表，4支名表退稅金額計294萬7345元。北檢偵結，刑法三人以上共同詐欺取財罪嫌起訴余男，共犯楊男另案偵辦。
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