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獨／逆子推死75歲病母今求交保 姊淚灑法庭：你出來下一個走就是爸爸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子去年初時與罹患帕金森氏症的母親口角，推倒母親致死，一審國民法官審理，認有「情堪憫恕」的減刑條件，判4年6月，二審開庭時，邱曾批檢方上訴「莫名其妙」，今天再度開庭時，邱請求法官交保，邱姊姊情緒失控，批評一審量刑過輕，「若你出來，下一個走的就是爸爸」。

邱姓水果批發商推倒高齡病母致死一案，今天再台中高分院審理，前次未出庭的邱男姊姊，今天出庭陳述意見，邱男姊姊數度情緒激動落淚，提到此案是檢方上訴，她沒有上訴，一審量刑已經很輕，「本來想讓你在獄中好好反省」、「居然還敢上訴說量刑過重」、「不是人死了就沒事了」，不接受一審結果。

因邱男羈押期將屆滿，合議庭問邱男意見，邱請求法官交保，以讓他與父親、姊妹尋求和解，不過邱男姊姊聽到後，情緒激動，對著邱直說「爸爸不用你出來照顧」、「你如果出來，下一個走的就是爸爸」，也向法官說，「不同意弟弟交保」。

台中邱姓水果批發商（47歲）去年2月間，與罹患帕金森氏症的母親（75歲）口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，當下還朝癱軟母親咆哮大喊「我就孽子啦」，眼見行為被家中監視器拍下還偷刪畫面，檢方起訴求刑10年6月至12年6月，台中地院國民法庭在今年3月間，依傷害致死罪輕判邱男4年6月，可上訴。

台中市邱姓水果批發商去年初與病母口角後，推倒病母致死，邱姊姊今天出庭時，淚灑法庭。記者陳宏睿／攝影
台中市邱姓水果批發商去年初與病母口角後，推倒病母致死，邱姊姊今天出庭時，淚灑法庭。記者陳宏睿／攝影

母親 爸爸

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