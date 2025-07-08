獨／逆子推死75歲病母今求交保 姊淚灑法庭：你出來下一個走就是爸爸

台中市邱姓男子去年初時與罹患帕金森氏症的母親口角，推倒母親致死，一審國民法官審理，認有「情堪憫恕」的減刑條件，判4年6月，二審開庭時，邱曾批檢方上訴「莫名其妙」，今天再度開庭時，邱請求法官交保，邱姊姊情緒失控，批評一審量刑過輕，「若你出來，下一個走的就是爸爸」。

邱姓水果批發商推倒高齡病母致死一案，今天再台中高分院審理，前次未出庭的邱男姊姊，今天出庭陳述意見，邱男姊姊數度情緒激動落淚，提到此案是檢方上訴，她沒有上訴，一審量刑已經很輕，「本來想讓你在獄中好好反省」、「居然還敢上訴說量刑過重」、「不是人死了就沒事了」，不接受一審結果。

因邱男羈押期將屆滿，合議庭問邱男意見，邱請求法官交保，以讓他與父親、姊妹尋求和解，不過邱男姊姊聽到後，情緒激動，對著邱直說「爸爸不用你出來照顧」、「你如果出來，下一個走的就是爸爸」，也向法官說，「不同意弟弟交保」。